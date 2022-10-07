В отношениях между Вьетнамом и Германией существует множество возможностей

Германия – крупный торговый партнер Вьетнама в ЕС. Экономическое сотрудничество между Вьетнамом и Германией имеет множество новых возможностей, подтвердил посол Вьетнам Ву Куанг Минь в ФРГ.

По словам посла Вьетнам Ву Куанг Миня, за 6 месяцев 2022 года, двухсторонний товарооборот достиг более 6,2 млрд. долл. США, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Несмотря на пандемию COVID-19, непрерывный рост двусторонней торговли является положительным сигналом в общей тенденции товарооборота между Вьетнамом и ЕС после 2 лет реализации Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).

По состоянию на 31 мая этого года, Германия имела 426 действующих проектов с общим зарегистрированным капиталом 2,31 млрд. долл. США, а Вьетнам реализовал 36 проектов с общим регистрированным капиталом 283,3 млрд. долл. США в Германии. В сложной мировой ситуации, восстановление экономики во Вьетнаме происходит быстрее, чем в регионе и мире.

Немецкие средние и малые предприятия стремятся диверсифицировать инвестиции и торговлю, избегая концентрации только на одного или двух партнеров, сокращая политические и экономические риски, формируя защиту от колебаний.

Таким образом Вьетнам рассматривается немецкими предприятиями и инвесторами как верный партнер, ведущий привлекательный рынок для инвестиционного и торгового перехода или укрепления торгово-экономических отношений. С этого момента и до конца года многие немецкие делегации предприятий организуют изучение вьетнамского рынка.

По оценкам Германии, с настоящего момента и до 2030 года может возникнуть нехватка сотен тысяч квалифицированных рабочих, в то время как Вьетнам обладает богатыми человеческими ресурсами. Вьетнамские рабочие быстро учатся и отличаются своим трудолюбием, поэтому их высоко ценят немецкие предприятии. Две страны укрепляют сотрудничество в области подготовки кадров и привлечения вьетнамских рабочих для работы в Германии.

Более того, Вьетнам обладает богатыми природными ресурсами, солнечной и ветровой энергией, длинной и легкодоступной береговой линией. Это благоприятные возможности для сотрудничества с энергическими компаниями Германии в областях развития чистой энергии (солнечная и ветровая энергия, производство водорода). Кроме того, Германия недавно порекомендовала Большой семерке (G7) выбрать Вьетнам в качестве глобального партнера по справедливому энергетическому переходу.

Г-н Ву Куанг Минь подтвердил, что две страны воспользуются этой «золотой возможностей» по развитию сотрудничества, способствуя поднятию стратегического партнерства на новый уровень не только в политике и безопасности, но и в экономике и торговле, науке и технике, образовании и подготовке кадров, трудовом сотрудничестве.

Оценивая основные факторы в торгово-экономических отношениях между Германией и Вьетнамом за последнее время, торговый советник Вьетнамского торгового представительства в Германии Буй Выонг Ань отметил, что вместе с отечественными и зарубежными предприятиями, торговое представительство создало шанс вьетнамским предприятиям для доступа к местному рынку, например, реализовало консультационные сессии, семинары, конференции по экспорту товаров и сельскохозяйственной продукции в Германию и ЕС; продвижение сотрудничества между местностями в таких областях как обрабатывающее производство, машиностроение, автоматизация, энергия, логистика, морские порты…

Наряду с тем, вьетнамская община в Германии работает с системой распределения продукции из Азии, которая является потенциальными узлами потребления и перевалки вьетнамского экспорта не только в пределах Германии, но и всей Европы. Немцы готовы использовать импортные товары из развивающих стран, если они имеют четкое происхождение, хорошее качество и разумную цену.

Через 2 года после вступления в силу Соглашения EVFTA, товарооборот между двумя странами значительно увеличился. За первые 6 месяцев 2022 года общий двусторонний товарооборот достиг около 6,2 млрд. долл. США, при этом экспортный оборот в Германию составил 4,42 млрд. долл. США, импортный оборот из Германии - 1,82 млрд. долл. США, что соответственно больше на 21,5% и 1,2%, чем за аналогичный период 2021 года.