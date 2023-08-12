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В оставшиеся месяцы в населенных пунктах пройдет множество культурных и туристических мероприятий
При этом число отдыхающих внутри страны достигло 76,5 млн. человек. Общий доход от бездымной индустрии достиг 416,6 трлн. донгов (17,53 млрд. долл. США).
По словам представителей ведомства, в населенных пунктах, где расположены туристические объекты, ведется активная работа по организации культурных и туристических мероприятий с целью привлечения большего числа отдыхающих в оставшиеся месяцы этого года.
На сайте ведомства https://vietnam.travel регулярно публикуется информация о туристических направлениях, продуктах и мероприятиях, в том числе об осеннем фестивале, который пройдет в сентябре в рамках фестиваля Хюэ 2023, и о первом осеннем фестивале в Ханое с 29 сентября по 1 октября, на котором будет представлено 150 стендов.
В провинции Хайзыонг пройдут осенний фестиваль Коншон-Киепбак и неделя культурно-туристического туризма, в ходе которых северная провинция будет продвигать свою продукцию в рамках программы "Одна община - один продукт".
В северной горной провинции Йенбай в честь Дня национального праздника (2 сентября) будет организовано специальное художественное представление, а в уездах Му Канг Чай, Чам Тау и Ван Чан - церемония признания искусства "кхен" этнической группы монг национальным нематериальным культурным наследием и другие мероприятия.
В Куангнаме, где находятся признанный ЮНЕСКО древний город Хойан и святилище Мишон, пройдет международный гастрономический фестиваль с участием 26 известных ремесленников, поваров и экспертов центральной провинции.