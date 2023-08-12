Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

В оставшиеся месяцы в населенных пунктах пройдет множество культурных и туристических мероприятий

По данным Национальной администрации туризма Вьетнама (VNAT) при Министерстве культуры, спорта и туризма, по состоянию на июль туристический сектор достиг 83% годового показателя по количеству иностранных туристов. По данным Национальной администрации туризма Вьетнама (VNAT) при Министерстве культуры, спорта и туризма, по состоянию на июль туристический сектор достиг 83% годового показателя по количеству иностранных туристов.

При этом число отдыхающих внутри страны достигло 76,5 млн. человек. Общий доход от бездымной индустрии достиг 416,6 трлн. донгов (17,53 млрд. долл. США).

По словам представителей ведомства, в населенных пунктах, где расположены туристические объекты, ведется активная работа по организации культурных и туристических мероприятий с целью привлечения большего числа отдыхающих в оставшиеся месяцы этого года.

На сайте ведомства https://vietnam.travel регулярно публикуется информация о туристических направлениях, продуктах и мероприятиях, в том числе об осеннем фестивале, который пройдет в сентябре в рамках фестиваля Хюэ 2023, и о первом осеннем фестивале в Ханое с 29 сентября по 1 октября, на котором будет представлено 150 стендов.

В провинции Хайзыонг пройдут осенний фестиваль Коншон-Киепбак и неделя культурно-туристического туризма, в ходе которых северная провинция будет продвигать свою продукцию в рамках программы "Одна община - один продукт".

В северной горной провинции Йенбай в честь Дня национального праздника (2 сентября) будет организовано специальное художественное представление, а в уездах Му Канг Чай, Чам Тау и Ван Чан - церемония признания искусства "кхен" этнической группы монг национальным нематериальным культурным наследием и другие мероприятия.

В Куангнаме, где находятся признанный ЮНЕСКО древний город Хойан и святилище Мишон, пройдет международный гастрономический фестиваль с участием 26 известных ремесленников, поваров и экспертов центральной провинции.

ИЖВ/ВИА

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