Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

В октябре ЕК проверит деятельности местностей Вьетнама по отмене «желтой карточки» ННН

В октябре делегация Европейской комиссии (ЕК) по борьбе с незаконным, нерегистрируемым и нерегулируемым рыбным промыслом (ННН) отправится во Вьетнам для проверки деятельности рыбацких портов и местностей Вьетнама по отмене «желтой карточки» ННН.

Заместитель генерального директора Управления рыболовства Министерства сельского хозяйства и развития сельских Нгуен Куанг Хунг сообщил, что в октябре делегация Европейской комиссии (ЕК) по борьбе с незаконным, нерегистрируемым и нерегулируемым рыбным промыслом (ННН) отправится во Вьетнам для проверки деятельности рыбацких портов и местностей Вьетнама по отмене «желтой карточки» ННН.

ЕК намерена рассматривать 4 группы вопросов: нормативно-правовая база; управление и надзор за деятельностью рыболовных судов; прослеживаемость продукции рыболовства; наказание за нарушения (если таковые есть).

За прошедшее время Вьетнам добился значительного прогресса в выполнении рекомендаций ЕК.

Г-н Нгуен Куанг Хунг подчеркнул, что кроме завершения установки оборудования для наблюдения за рыболовными судами, местности должны сосредоточиться на рассмотрении и консолидации записей о контроле за входом и выходом из порта рыболовных судов, а также о мониторинге выгрузки-разгрузки морепродуктов в порту.

Местностям поручено отслеживать и составлять список рыболовных судов, подверженных высокому риску нарушения ННН-промысла, решительно пресекать нарушения ННН-промысла судов, у которых отсутствуют лицензии на рыбную ловлю, а также не установлено или отключено оборудование круизного мониторинга (VMS) и т. д.

По словам г-на Нгуен Куанг Хунг, для отмены «желтой карточки» в отношении вьетнамских морепродуктов первым условием со стороны ЕК является предотвращение и прекращение нарушений незаконного рыболовства в чужих водах.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Petrovietnam играет решающую роль в различных аспектах

Petrovietnam играет решающую роль в различных аспектах

Вьетнамская нефтегазовая группа (Petrovietnam) в течение последних почти 50 лет усердно работала над выполнением своей миссии по содействию обеспечению национальной энергетической безопасности и стала экономическим локомотивом Вьетнама.
ПОДРОБНЕЕ

Top