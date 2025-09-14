В октябре в провинции Кханьхоа пройдет 6-й фестиваль культуры Чам

Мероприятие организовано Министерством культуры, спорта и туризма совместно с партийным комитетом и Народным комитетом провинции Кханьхоа, а также соответствующими ведомствами. Оно направлено на укрепление солидарности между этническими меньшинствами, в частности народностью чам, в южных и юго-центральных регионах Вьетнама после недавнего слияния административных единиц провинциального уровня, сообщило Управление этнических культур при Министерстве культуры, спорта и туризма.

Фестиваль, проходящий под девизом «Сохранение и популяризация культурной самобытности народности чам в новую эпоху», включает яркую программу культурных, спортивных и туристических мероприятий. Среди основных событий — общественные представления с народными песнями, танцами и музыкой, а также сольные и ансамблевые выступления с традиционными инструментами чам. В рамках культурной программы состоится также показ традиционных костюмов.

Местные ремесленники и носители традиций воссоздадут обряды и праздники, а также продемонстрируют уникальные ремесла чамов — ткачество парчи и керамическое производство. Выставочные зоны представят культурное наследие народа чам посредством артефактов, фотографий, музыкальных инструментов, традиционной одежды, изделий ручной работы, архитектурных моделей и объектов нематериального наследия.

В ходе фестиваля пройдет семинар по продвижению культурного наследия чам в развитии туризма, а также конкурс профессиональных навыков в сфере местного туризма, включая прием гостей и организацию экскурсий. Атмосферу праздника дополнят спортивные и народные игры: перетягивание каната, толкание шеста, мини-футбол и соревнования по переноске воды.

Фотовыставка на тему «Народность чам способствует развитию страны» представит 300 фотографий, отражающих поддержку этнических меньшинств со стороны партии и государства, культурные достижения народа чам и богатое наследие 54 этнических групп Вьетнама. Тематическая экспозиция еще больше подчеркнет традиции народа чам, его ремесла, костюмы, сельскохозяйственные орудия и предметы повседневного быта.