Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

В ноябре Вьетнам принял рекордное количество иностранных туристов

По данным Национальной администрации по туризму Вьетнама (VNAT), в ноябре Вьетнам обслужил более 1,23 миллиона иностранных туристов, что на 11% больше, чем в предыдущем месяце, и стало рекордным показателем в 2023 году. За первые 11 месяцев 2023 года страна приняла 11,2 миллиона прибывших иностранцев, что в 3,8 раза превышает показатель, зафиксированный за аналогичный период прошлого года, и составляет 68,9% от показателя 2019 года до начала пандемии COVID-19. Из общего числа посетителей, путешествующих воздушным транспортом, составили 87,3%.

VNAT сообщила, что Республика Корея (РК) сохранила свои позиции крупнейшего туристического рынка Вьетнама в период с января по ноябрь с 3,2 млн прибытий, что составляет 28,5%. За ней следуют Китай и Тайвань (КНР).

В то же время Таиланд, Малайзия и Камбоджа, а также Великобритания, Франция и Германия были соответственно ведущими рынками в Юго-Восточной Азии и Европе.

В ноябре 2023 года число прибытий из Европы показало самый сильный рост среди континентов, увеличившись на 58,5 % по сравнению с предыдущим месяцем. Число китайских посетителей продолжало расти почти на 10 %.

По данным Главного статистического управления (GSO), за рассматриваемый период Вьетнам получил от туристической деятельности около 34 триллионов донгов (1,4 млрд. долл. США), что на 50,5 % больше, чем в прошлом году.

Американский туристический сайт Travel Off Path также опубликовал статью, в которой указаны четыре причины, по которым Вьетнам становится все более излюбленным направлением для "цифровых кочевников", в том числе новая визовая политика, вступившая в силу 15 августа 2023 года.

С начала 2023 года местные власти по всей стране активно предлагают множество туристических продуктов, культурных и спортивных мероприятий, чтобы стимулировать туристический спрос.

В частности, Ханой запустил 15 ночных туристических продуктов для продвижения преимуществ ночных услуг, способствующих социально-экономическому развитию города.

В целях привлечения иностранных туристов на 5-й сессии Национального собрания 15-го созыва был принят Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о выезде и въезде вьетнамских граждан и Закона о въезде и выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме. Это считается возможностью и мотивацией для индустрии туризма ускорить выполнение и перевыполнение цели по приему 8 миллионов иностранных посетителей в этом году, способствуя ускорению восстановления туризма после пандемии COVID-19.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top