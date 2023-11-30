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В ноябре Вьетнам принял рекордное количество иностранных туристов
VNAT сообщила, что Республика Корея (РК) сохранила свои позиции крупнейшего туристического рынка Вьетнама в период с января по ноябрь с 3,2 млн прибытий, что составляет 28,5%. За ней следуют Китай и Тайвань (КНР).
В то же время Таиланд, Малайзия и Камбоджа, а также Великобритания, Франция и Германия были соответственно ведущими рынками в Юго-Восточной Азии и Европе.
В ноябре 2023 года число прибытий из Европы показало самый сильный рост среди континентов, увеличившись на 58,5 % по сравнению с предыдущим месяцем. Число китайских посетителей продолжало расти почти на 10 %.
По данным Главного статистического управления (GSO), за рассматриваемый период Вьетнам получил от туристической деятельности около 34 триллионов донгов (1,4 млрд. долл. США), что на 50,5 % больше, чем в прошлом году.
Американский туристический сайт Travel Off Path также опубликовал статью, в которой указаны четыре причины, по которым Вьетнам становится все более излюбленным направлением для "цифровых кочевников", в том числе новая визовая политика, вступившая в силу 15 августа 2023 года.
С начала 2023 года местные власти по всей стране активно предлагают множество туристических продуктов, культурных и спортивных мероприятий, чтобы стимулировать туристический спрос.
В частности, Ханой запустил 15 ночных туристических продуктов для продвижения преимуществ ночных услуг, способствующих социально-экономическому развитию города.
В целях привлечения иностранных туристов на 5-й сессии Национального собрания 15-го созыва был принят Закон о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о выезде и въезде вьетнамских граждан и Закона о въезде и выезде, транзите и проживании иностранцев во Вьетнаме. Это считается возможностью и мотивацией для индустрии туризма ускорить выполнение и перевыполнение цели по приему 8 миллионов иностранных посетителей в этом году, способствуя ускорению восстановления туризма после пандемии COVID-19.