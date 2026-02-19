Báo Ảnh Việt Nam

В начале весны отправиться на Землю предков, чтобы услышать пение Соан

В сокровищнице вьетнамского народного искусства пение Соан провинции Футхо - уникальный жанр, тесно связанный с верованиями и обрядами почитания королей Хунг - истоков основания страны нации.
Выступление с пением в древней деревне на объектах культурного наследия на территории города Вьетчи (провинция Футхо). (Фото: ВИА)

C простыми, искренними мелодиями и незатейливыми, но насыщенными культурными смыслами текстами, пение Соан не только отражает духовную жизнь жителей Земли предков, но и вносит вклад в утверждение вьетнамской самобытности на карте мирового наследия.

Уникальные ценности, берущие начало в культурных истоках нации
По мнению исследователей, пение Соан возникло тысячи лет назад и тесно связано с весенними праздниками, верованиями о «молении об урожае», а также с почитанием заслуг королей Хунг в деле основания страны. По преданию, в первые дни нового года жители деревень устраивали пение Соан в общинном доме (динь), чтобы прославить добродетели предков и помолиться о благоприятной погоде, богатом урожае, семейном благополучии и согласии в общине. Поэтому пение Соан также называют пением у дверей общинного дома, что отражает тесную связь между верованиями и жизнью сообщества.

По словам исследователя народной культуры провинции Футхо Фам Ба Кхиема, пение Соан - это не только форма народного исполнительского искусства, но и бесценный фонд материалов, отражающий труд и производство, чувства, обычаи и традиции земледельческого населения срединной зоны Северного Вьетнама. В каждом напеве слушатель ощущает любовь к родной земле, сплочённость общины и стремление к достатку и благополучной жизни.

Уникальная ценность и стойкая жизненная сила пения Соан получили международное признание. В 2011 году ЮНЕСКО внесла пение Соан провинции Футхо в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. Уже через 6 лет, благодаря активному участию всей политической системы, поддержке сообщества и самоотверженному труду мастеров-исполнителей, пение Соан было выведено из списка, требующего срочной охраны, и в 2017 году включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это предмет гордости не только жителей Футхо, но и всей вьетнамской нации.

Расширение пространства для сохранения ценного наследия

В последние годы провинция Футхо реализует комплекс согласованных мер по сохранению и развитию пения Соан. Местные власти также поощряют пожилых мастеров-исполнителей передавать мастерство молодёжи, формируя преемственное поколение.

Пение Соан не только сохраняется в первозданном виде, но и творчески обновляется, чтобы соответствовать современной жизни. Многие молодые артисты экспериментируют с современными аранжировками на основе традиционных мелодий, создавая музыкальные произведения, которые сохраняют дух наследия и при этом становятся ближе к молодёжи. В ряде художественных программ пение Соан сочетают с танцем, театральными элементами и световыми проекциями, что придаёт ему новую привлекательность.

Практика показывает, что после включения пения Соан в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО провинция Футхо приняла ряд проектов и конкретных планов по сохранению и развитию ценности этого наследия. Отрасль культуры совместно с системой образования вводит пение Соан в школы: проводятся курсы повышения квалификации для учителей музыки, создаются многочисленные клубы, от провинциального до общинного уровней. Благодаря этому пение Соан вышло за пределы пространства старинных деревень и стало звучать на сцене, в школах и на фестивалях, становясь ближе широкой аудитории.

В ближайшее время провинция Футхо продолжит объединять сохранение пения Соан с развитием культурно-фестивального туризма, формируя туристический продукт «Пение Соан в древней деревне», чтобы гости могли познакомиться с ним непосредственно в его исконном пространстве, а также связывая этот маршрут с ключевыми туристическими точками провинции. Тем самым пение Соан станет характерным туристическим продуктом, внесёт вклад в социально-экономическое развитие и поможет продвигать образ земли предков среди международных друзей.

Сохранение и развитие пения Соан сегодня, это не только забота об одном виде искусства, но и утверждение культурной самобытности, укрепление духа единства, национальной гордости и стремления вьетнамцев к подъёму. Пока звучит напев Соан, культурный источник земли предков будет вечно струиться, обогащая духовную жизнь народа и утверждая культурное положение Вьетнама в мире.

