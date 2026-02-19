В начале весны отправиться на Землю предков, чтобы услышать пение Соан

Выступление с пением в древней деревне на объектах культурного наследия на территории города Вьетчи (провинция Футхо). (Фото: ВИА)







Уникальные ценности, берущие начало в культурных истоках нации

По мнению исследователей, пение Соан возникло тысячи лет назад и тесно связано с весенними праздниками, верованиями о «молении об урожае», а также с почитанием заслуг королей Хунг в деле основания страны. По преданию, в первые дни нового года жители деревень устраивали пение Соан в общинном доме (динь), чтобы прославить добродетели предков и помолиться о благоприятной погоде, богатом урожае, семейном благополучии и согласии в общине. Поэтому пение Соан также называют пением у дверей общинного дома, что отражает тесную связь между верованиями и жизнью сообщества.





По словам исследователя народной культуры провинции Футхо Фам Ба Кхиема, пение Соан - это не только форма народного исполнительского искусства, но и бесценный фонд материалов, отражающий труд и производство, чувства, обычаи и традиции земледельческого населения срединной зоны Северного Вьетнама. В каждом напеве слушатель ощущает любовь к родной земле, сплочённость общины и стремление к достатку и благополучной жизни.





Уникальная ценность и стойкая жизненная сила пения Соан получили международное признание. В 2011 году ЮНЕСКО внесла пение Соан провинции Футхо в Список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране. Уже через 6 лет, благодаря активному участию всей политической системы, поддержке сообщества и самоотверженному труду мастеров-исполнителей, пение Соан было выведено из списка, требующего срочной охраны, и в 2017 году включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Это предмет гордости не только жителей Футхо, но и всей вьетнамской нации.





Расширение пространства для сохранения ценного наследия



