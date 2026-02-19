НОВОСТИ
В начале весны отправиться на Землю предков, чтобы услышать пение Соан
В последние годы провинция Футхо реализует комплекс согласованных мер по сохранению и развитию пения Соан. Местные власти также поощряют пожилых мастеров-исполнителей передавать мастерство молодёжи, формируя преемственное поколение.
Пение Соан не только сохраняется в первозданном виде, но и творчески обновляется, чтобы соответствовать современной жизни. Многие молодые артисты экспериментируют с современными аранжировками на основе традиционных мелодий, создавая музыкальные произведения, которые сохраняют дух наследия и при этом становятся ближе к молодёжи. В ряде художественных программ пение Соан сочетают с танцем, театральными элементами и световыми проекциями, что придаёт ему новую привлекательность.
Практика показывает, что после включения пения Соан в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО провинция Футхо приняла ряд проектов и конкретных планов по сохранению и развитию ценности этого наследия. Отрасль культуры совместно с системой образования вводит пение Соан в школы: проводятся курсы повышения квалификации для учителей музыки, создаются многочисленные клубы, от провинциального до общинного уровней. Благодаря этому пение Соан вышло за пределы пространства старинных деревень и стало звучать на сцене, в школах и на фестивалях, становясь ближе широкой аудитории.
В ближайшее время провинция Футхо продолжит объединять сохранение пения Соан с развитием культурно-фестивального туризма, формируя туристический продукт «Пение Соан в древней деревне», чтобы гости могли познакомиться с ним непосредственно в его исконном пространстве, а также связывая этот маршрут с ключевыми туристическими точками провинции. Тем самым пение Соан станет характерным туристическим продуктом, внесёт вклад в социально-экономическое развитие и поможет продвигать образ земли предков среди международных друзей.
Сохранение и развитие пения Соан сегодня, это не только забота об одном виде искусства, но и утверждение культурной самобытности, укрепление духа единства, национальной гордости и стремления вьетнамцев к подъёму. Пока звучит напев Соан, культурный источник земли предков будет вечно струиться, обогащая духовную жизнь народа и утверждая культурное положение Вьетнама в мире.