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В национальном парке Фонгня - Кебанг обнаружена новая пещера с редкими образованиями из пещерного жемчуга
По оценке специалистов, это открытие представляет большую геологическую ценность и подтверждает высокий потенциал района для проведения научных исследований, сохранения природного наследия и развития спелеотуризма на территории объекта Всемирного природного наследия.
По информации компании Jungle Boss, новой пещере присвоено название пещера Тханг (Victory Cave) — в честь местного жителя, который первым обнаружил её вход.
3 июня, сразу после получения соответствующей информации, экспедиционная группа компании совместно с администрацией Национального парка Фонгня — Кебанг провела шестидневное полевое обследование.
Пещера Тханг расположена между пещерой Вой и озером Мада, в долине Мада, на территории зоны строгой охраны Национального парка Фонгня — Кебанг.
Согласно предварительным результатам исследований, длина пещеры составляет около 3 000 м, средняя ширина — 70 м, а на отдельных участках превышает 100 м.
Пещера имеет два входа и разделяется на две самостоятельные галереи. Площадь основного входа составляет около 5 кв. м, тогда как второй выход значительно уже и позволяет пройти лишь одному взрослому человеку.
Для спуска внутрь пещеры участникам экспедиции пришлось использовать альпинистское снаряжение, преодолев вертикальный участок глубиной около 20 м.
На дне пещеры исследователям открылось огромное подземное пространство с системой сталактитов, формировавшихся в течение сотен тысяч лет геологической истории.
Практически на всём протяжении пещеры располагаются массивные карстовые образования. Здесь возвышаются сталактитовые колонны высотой до 50 м, свисают каменные «занавеси», встречаются гигантские сталагмиты и многочисленные уникальные геологические формы, создающие впечатляющий природный ландшафт.
Особый интерес у специалистов вызвало обнаружение большого количества пещерного жемчуга необычно крупных размеров.
Эти почти идеально круглые образования с гладкой белой поверхностью находятся в естественных каменных углублениях.
Представители компании Jungle Boss отмечают, что подобные геологические образования встречаются крайне редко, и даже специалисты с многолетним опытом исследования пещер ранее не сталкивались со столь высокой концентрацией пещерного жемчуга.
По завершении экспедиции компания Jungle Boss Co., Ltd. направила администрации Национального парка Фонгня — Кебанг предложение включить пещеру Тханг в двухдневный туристический маршрут экологического проекта по исследованию долины Хамада и пещеры Чаанг.
Администрация национального парка в принципе поддержала данную инициативу.
По мнению специалистов, благодаря своим масштабам, первозданной сохранности, богатой системе сталактитов и уникальным образованиям пещерного жемчуга, пещера Тханг имеет все предпосылки стать новой достопримечательностью провинции Куангчи, расширить возможности развития приключенческого туризма и повысить ценность объекта Всемирного природного наследия — Национального парка Фонгня — Кебанг.