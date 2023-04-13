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В национальном парке Кондао начинается сезон гнездования морских черепах
Количество зеленых морских черепах, откладывающих яйца в Кондао, самое большое во Вьетнаме. 18 пляжей парка являются местами гнездования площадью около 24 га, и на 5 из них ежегодно приходит более 150 черепах, чтобы отложить яйца.
Все виды в настоящее время находятся на грани исчезновения и занесены в Красную книгу Вьетнама и мировой список видов, находящихся под угрозой исчезновения. В стране запрещена любая охота, отлов, торговля, транспортировка или использование рептилий и сопутствующих товаров.
Исследования, проведенные отделом охраны природы и международного сотрудничества парка, показывают, что зеленая морская черепаха длиной около 93 см, шириной 84 см и весом 90 кг гнездится круглый год, а пик сезона приходится на май-октябрь.
За первые четыре месяца 2023 года морские черепахи вырыли в парке 50 гнезд для откладывания яиц. Cчитая с последних месяцев 2022 года всего вылупили 134 гнезда. В этом году силы охраны лесов, волонтеры и туристы выпустили в море более 8.000 детенышей черепах.
С 1993 по 2022 год 11.643 черепахи пришли на пляжи парка, чтобы отложить яйца. Было спасено и успешно вылупилось 31.400 гнезд с 2.898.640 яйцами, в то время как 2.238.597 детенышей черепах были выпущены на волю. Согласно статистике национального парка Кондао, количество вылупившихся и выпущенных на волю животных превысило 80%.
Парк прикрепил устройства слежения к 10 матерям-черепахам. Результаты показывают, что зеленые морские черепахи, откладывающие яйца в Кондао, путешествуют в поисках пищи в водах у берегов Фукуи и Чыонгша (Спратли) во Вьетнаме, провинции Палаван на Филиппинах, города Сиануквиль в Камбодже, штата Паханг в Малайзии и островов Натуна в Индонезии.
Паре также прикрепил устройства отслеживания к более чем 5.750 черепахам, откладывающим яйца в Кондао, чтобы следить за их поведением и морфологией. Результаты показывают, что каждая особь выкапывает по три гнезда за сезон размножения и возвращается в Кондао, чтобы отложить яйца каждые три года. В каждом гнезде содержится около 90 яиц, которые вылупятся примерно через 55 дней.
Здесь, в парке, силы охраны лесов каждую ночь патрулируют 18 пляжей для гнездования, когда черепахи приходят откладывать яйца. Они также регулярно чистят пляжи, чтобы создать условия для гнездования.
Через 6 часов после отложения эмбрионы в яйцах временно перестают развиваться, яйца выдерживают легкие передвижения. Воспользовавшись этим временем, специалисты по охране окружающей среды перемещают небезопасные гнезда яиц в искусственные инкубаторы. В гнезде при температуре ниже 26°С самцы преобладают, а при температуре свыше 30°С, наоборот преобладают самки. При температуре в гнезде от 26 до 30°С, соотношение самцов и самок 50/50. Среднее время вылупления составляет 55 дней. Через 25 – 30 лет черепахи достигают зрелости и совершают первую миграцию к местам спаривания и гнездования, где они родились.
Национальный парк Кондао — первое место во Вьетнаме, где успешно реализована программа сохранения морских черепах, принимает каждый год до 450 черепах-матерей, а откуда более 150.000 детенышей черепашек выпускаются в море. В декабре 2022 года национальный парк Кондао был награжден премьер-министром Почетной грамотой за достижения в области сохранения морских черепах. В январе 2009 года парк был учрежден Центром книги рекордов Вьетнама как «самое большое место во Вьетнаме, где вылупляются и выпускаются в море черепахи».