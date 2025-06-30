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В населенных пунктах прошли торжественные церемонии, посвященные оглашению резолюций и решений об организации двухуровневой модели местной администрации

30 июня в 8:00 по всей стране одновременно прошли церемонии оглашения резолюций и решений центральных и местных властей, касающихся организации двухуровневой модели местной администрации. В ходе мероприятий, которые транслировались в прямом эфире в каждой провинции и городе и были подключены через онлайн-платформы к каждой общине, кварталу и специальной зоне, были озвучены решения, касающиеся слияния административных единиц, создания новых партийных организаций и назначения руководителей партийных комитетов, народных советов, народных комитетов и комитетов Отечественного фронта Вьетнама.

В 11 городах и провинциях, где слияния не произошло, местные партийные комитеты, народные советы, народные комитеты и комитеты Отечественного фронта Вьетнама огласили резолюции Национального собрания (НС) и его постоянного комитета о прекращении деятельности подразделений районного уровня и реорганизации администраций общинного уровня. Резолюции также касаются формирования новых низовых партийных организаций и назначения местных чиновников.

Тем временем в 23 провинциях и городах, затронутых реструктуризацией, прошли церемонии, посвященные обнародованию решений центральных и провинциальных властей о слиянии административных единиц на уровне провинций и общин. Эти мероприятия включали в себя объявления об официальном роспуске администраций на уровне районов, создании новых партийных организаций и назначении руководителей вновь реорганизованных органов власти на уровне провинций и общин.

12 июня председатель НС Чан Тхань Ман подписал резолюцию № 202/2025/QH15 о реструктуризации административных единиц провинциального уровня Вьетнама. Согласно реформе, общее число провинциальных административных единиц сокращается с 63 до 34, включая 28 провинций и шесть городов центрального подчинения.

Постоянный комитет НС назначил председателей и заместителей председателей Народных советов, руководителей комиссий Народных советов, а также руководителей и заместителей руководителей делегаций депутатов НС во вновь образованных провинциях и городах.

Премьер-министр назначил председателей и заместителей председателей народных комитетов в реорганизованных провинциях и городах.

ВИА/ИЖВ

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