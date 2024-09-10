В Мостве состоялось 3-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Вьетнама и Госдумой России

Председатель Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Ман и Председатель Государственной думы России Вячеслав Викторович Володин сопредседательствуют на третьем заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству в Москве 9 сентября. Фото: ВИA