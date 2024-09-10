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В Мостве состоялось 3-е заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между НС Вьетнама и Госдумой России
В общем сотрудничестве между Вьетнамом и Российской Федерацией сотрудничество между парламентами двух стран играет чрезвычайно важную роль, постоянно укрепляется и хорошо развивается. Парламенты двух стран создали правовую базу для развития сотрудничества в таких областях, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, банковское дело, молодежные, студенческие обмены... в этих областях обе стороны добились высоких результатов в последние годы.
Он выразил желание, чтобы в будущем на основе всеобъемлющего стратегического партнерства, две страны укрепляли сотрудничество в разных направлениях, открывали новые сферы, развивали дальнейшие динамичные отношения.
Председатель государственной Думы РФ оценил, что товарооборот между двумя странами имеет тенденцию к увеличению. Сотрудничество в сфере развития туризма дало много положительных результатов: многие россияне стали чаще выбирать Вьетнам в качестве туристического направления.
На 2-м заседании межпарламентской комиссии по сотрудничеству НС Вьетнама и Государственной Думы РФ в 2023 году стороны упомянули о возобновлении прямого авиасообщения между двумя странами и к началу этого года проблема была решена. Это поспособствовало резкому увеличению числа туристов в обе страны.
По его словам организация третьего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству очень необходима для решения многих вопросов и целей, к достижению которых необходимо прилагать усилия, таких как увеличение товарооборота и сотрудничества в сфере финансов, здравоохранения, сельского хозяйства, науки и технологий, культуры, туризма, способствуя дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией. Ожидается, что четвертое заседание комиссии пройдет во Вьетнаме.
Имея заложенный за прошедшие годы фундамент, Председатель Государственной Думы РФ полагает, что отношения между парламентами двух стран будут все больше развиваться, создавая прочную основу для взаимоотношений двух стран, тем самым находя решения проблем, представляющих взаимный интерес, на благо народов каждой страны.
Председатель НС Чан Тхань Ман выразил искреннюю благодарность Председателю В.В.Володину и Государственной Думе Российской Федерации за тщательную подготовку к сессии, а также оказанный вьетнамской делегации важный дружеский, сердечный и теплый прием.
Председатель НС Вьетнама отметил, что созданная в 2018 году межпарламентская комиссия по сотрудничеству ознаменовала новый шаг в развитии вьетнамско-российского межпарламентского сотрудничества. На сегодняшний день Комиссия провела две весьма эффективные встречи, способствуя укреплению всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией, углублению социально-экономического сотрудничества, обороны, безопасности... между двумя странами.
Помимо традиционных направлений сотрудничества, стороны обменялись и обсудили перспективные направления сотрудничества в ближайшее время, такие как: экспорт сельскохозяйственной продукции, воздушный транспорт, цифровая экономика, управление киберпространством, интеллектуальная собственность, защита пользовательских данных, информационные технологии, цифровизация, государственное управление, мультимедиа, интеллектуальный спорт, цифровое образование, чистая энергетика... На заседании вице-премьер Чан Хун Ха, председатель вьетнамской подкомиссии Российско-Вьетнамского межправительственного комитета, представил обзорный доклад о состоянии двустороннего сотрудничества.
Делегаты двух сторон обменялись мнениями и опытом законодательной деятельности по развитию двустороннего сотрудничества, соответствующей меняющимся условиям в сферах экономики, торговли и инвестиций, финансов и банковского дела, энергетики, науки и технологий, образования и обучения, строительства..
Стороны обнародовали совместное коммюнике третьего заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным собранием Социалистической Республики Вьетнам и Государственной Думой Российской Федерации.