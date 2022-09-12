В Москве простились с известным российским вьетнамистом, специалистом по проблемам Восточного моря

Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой выступает на церемонии прощания с известным вьетнамистом Григорием Михайловичем Локшиным. Фото: ВИА

Посол Данг Минь Кхой подчеркнул, что Григорий Михайлович Локшин навсегда останется в сердцах всех вьетнамских друзей и людей, которые знают его как борца за мир.

11 сентября в Патолого-анатомическом отделении Городской клинической больницы им. Юдина в Москве состоялась церемония прощания с известным российским вьетнамистом, специалистом по проблемам Восточного моря, ведущим научным сотрудником Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии РАН Григорием Михайловичем Локшиным

Он скончался 7 сентября после тяжелой продолжительной болезни.

В прощании приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой и сотрудники вьетнамского посольства; представители Ассоциации вьетнамских граждан в России, Общества российско-вьетнамской дружбы, Института Китая и современной Азии, Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Китая и современной Азии, Российской академии наук, а также его родные, российские и вьетнамские друзья.

Посол Данг Минь Кхой выразил глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Григория Михайловича в связи с кончиной российского вьетнамиста. Дипломат подчеркнул, что Г. М. Локшин является близким другом вьетнамского народа, и навсегда останется в сердцах всех вьетнамских друзей и людей, которые знают его как борца за мир и справедливость.

Григорий Михайлович Локшин родился 1 апреля 1938 года. В 1961 году он окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР, и спустя три года после этого в этом вузе защитил диссертацию кандидата исторических наук на тему «Национально-освободительное движение в Южном Вьетнаме 1954-1964 гг.».

На 22-м съезде КПСС в 1961 году он входил в первую в Советском Союзе группу синхронных переводчиков вьетнамского языка. В 2007 году он начал занимать пост заместителя председателя Общества российско-вьетнамской дружбы и стал ведущим научным сотрудником Центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока (ныне Институт Китая и современной Азии) Российской академии наук.

Г. М. Локшин – автор многочисленных научных и публицистических статей по проблемам национально-освободительного движения в Южном Вьетнаме, политике США и бывшего СССР в Юго-Восточной Азии, один из ведущих специалистов по проблемам Восточного моря и АСЕАН не только в России, но и в мире.

Он был непременным участником различных востоковедческих форумов, где его доклады всегда привлекали внимание оригинальностью, остротой суждений и яркостью изложения.

Григорий Михайлович Локшин был награжден двумя вьетнамскими орденами Дружбы и рядом медалей.



