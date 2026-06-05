В МИД Вьетнама заявили о неизменной позиции по запрету принудительного труда

Официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг отвечает на вопросы журналистов. Фото: ВИА

Вьетнам последовательно выступает против всех форм принудительного труда и выполняет соответствующие международные обязательства. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Вьетнама Фам Тху Ханг, комментируя результаты расследования Торгового представительства США (USTR), на основании которых Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных пошлин в отношении товаров из ряда стран, включая Вьетнам.

Отвечая на вопрос журналистов на очередном брифинге МИД 4 июня, Фам Тху Ханг отметила, что выводы американской стороны не отражают в полной мере реальную ситуацию и усилия Вьетнама по предупреждению и искоренению принудительного труда.

По её словам, запрет любых форм принудительного труда является последовательной и неизменной политикой Вьетнама. Соответствующие положения закреплены в национальном законодательстве, программах и планах действий правительства и реализуются на практике в соответствии с нормами Международной организации труда (МОТ) и обязательствами страны в рамках соглашений о свободной торговле.

Официальный представитель также подчеркнула, что Вьетнам ратифицировал ряд международных конвенций и договоров в сфере защиты прав работников и в ходе расследования предоставил американской стороне всю необходимую информацию.

Фам Тху Ханг заявила, что Вьетнам намерен продолжать взаимодействие с Соединёнными Штатами на основе конструктивного диалога и взаимного уважения в целях урегулирования сохраняющихся разногласий в соответствии с двусторонними и многосторонними торговыми обязательствами сторон.

Она подчеркнула, что Вьетнам неизменно уделяет внимание защите законных прав и интересов работников и предприятий.