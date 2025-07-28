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В международном аэропорту Таншоннят введена биометрическая регистрация
Нгуен Ву Хыонг Зуй, житель района Тантхойнят в Хошимине, отметил, что обычная процедура в аэропорту заняла бы от 30 до 45 минут, но с новым биометрическим решением вся процедура занимает всего 10-15 минут. "Это быстрее и удобнее, чем то, что мы видим в современных международных аэропортах развитых стран", - сказал он.
Нгуен Зуй Кханг из района Донгхынгтхуан, который путешествовал с другом на остров Фукуок, сказал, что биометрическая система “работает быстро и экономит время”, добавив, что авиаперелеты стали значительно удобнее.
Эта инициатива знаменует собой второй этап более широкого плана по полному внедрению цифровых технологий в секторе гражданской авиации Вьетнама. Благодаря интеграции биометрических данных, таких как распознавание лиц, в систему VNeID, план постепенно заменяет традиционные бумажные процедуры. Этот шаг направлен не только на улучшение качества обслуживания пассажиров, но и на повышение авиационной безопасности и ускорение цифровой трансформации страны.
В долгосрочной перспективе внедрение биометрических технологий представляет собой значительный сдвиг в сторону полностью цифровой системы воздушного транспорта, прокладывая путь к интеллектуальной безбумажной экосистеме аэропортов, которая предлагает пассажирам более цивилизованные, современные и эффективные условия для путешествий. Этот переход особенно своевременен, учитывая растущий спрос на авиаперелеты среди граждан Вьетнама.
Применение VNeID и биометрии лица на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах является конкретным примером перехода Вьетнама от традиционной проверки документов к цифровой аутентификации. Это отражает основную цель проекта 06, направленного на создание всеобъемлющей цифровой экосистемы, которая служит людям в повседневной жизни.