Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

В международном аэропорту Таншоннят введена биометрическая регистрация

Система биометрической идентификации и цифровой аутентификации, интегрированная с приложением VNeID, официально начала функционировать в терминале T3 международного аэропорта Таншоннят, упрощая процедуры для пассажиров от регистрации до посадки. В рамках этой системы сотрудники полиции и авиакомпании помогут пассажирам пройти онлайн-регистрацию через приложение VNeID. Затем они проходят верификацию с помощью сканеров распознавания лиц. Пройдя аутентификацию, они могут обойти традиционные проверки безопасности, билетов и документов. Сканеры распознавания лиц, установленные на контрольно-пропускных пунктах, теперь позволяют пассажирам проходить через аэропорт за считанные секунды.

Нгуен Ву Хыонг Зуй, житель района Тантхойнят в Хошимине, отметил, что обычная процедура в аэропорту заняла бы от 30 до 45 минут, но с новым биометрическим решением вся процедура занимает всего 10-15 минут. "Это быстрее и удобнее, чем то, что мы видим в современных международных аэропортах развитых стран", - сказал он.

Нгуен Зуй Кханг из района Донгхынгтхуан, который путешествовал с другом на остров Фукуок, сказал, что биометрическая система “работает быстро и экономит время”, добавив, что авиаперелеты стали значительно удобнее.

Эта инициатива знаменует собой второй этап более широкого плана по полному внедрению цифровых технологий в секторе гражданской авиации Вьетнама. Благодаря интеграции биометрических данных, таких как распознавание лиц, в систему VNeID, план постепенно заменяет традиционные бумажные процедуры. Этот шаг направлен не только на улучшение качества обслуживания пассажиров, но и на повышение авиационной безопасности и ускорение цифровой трансформации страны.

В долгосрочной перспективе внедрение биометрических технологий представляет собой значительный сдвиг в сторону полностью цифровой системы воздушного транспорта, прокладывая путь к интеллектуальной безбумажной экосистеме аэропортов, которая предлагает пассажирам более цивилизованные, современные и эффективные условия для путешествий. Этот переход особенно своевременен, учитывая растущий спрос на авиаперелеты среди граждан Вьетнама.

Применение VNeID и биометрии лица на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах является конкретным примером перехода Вьетнама от традиционной проверки документов к цифровой аутентификации. Это отражает основную цель проекта 06, направленного на создание всеобъемлющей цифровой экосистемы, которая служит людям в повседневной жизни.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС Чан Тхань Ман встретился с вьетнамской общиной в Швейцарии

Председатель НС Чан Тхань Ман встретился с вьетнамской общиной в Швейцарии

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман и его супруга Нгуен Тхи Тхань Нга встретились с сотрудниками представительств Вьетнама и членами вьетнамской общины в Швейцарии 27 июля (по местному времени) в Женеве.
ПОДРОБНЕЕ

Top