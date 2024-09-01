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В Лаосе открылась финансируемая Вьетнамом средняя школа
Он выразил надежду, что средняя школа Тхонгнят станет одним из символов особой солидарности, всестороннего и прочного сотрудничества между двумя провинциями Куангбинь и Кхаммуан.
От имени вьетнамской общины в провинции Кхаммуан Нгуен Ван Хунг, председатель Общества вьетнамцев в провинции Кхаммуан, выразил искреннюю благодарность партийным руководителям, властям и жителям провинции Куангбинь за любовь и поддержку строительства средней школы Тхонгнят, оснащенной полноценным и современным оборудованием.
Он сказал, что это будет местом для сохранения и продвижения вьетнамской национальной культурной самобытности среди вьетнамской общины в провинции Кхаммуан. После ввода в эксплуатацию школа сосредоточит внимание на преподавании и сохранении вьетнамского языка для поколения вьетнамских и лаосских детей, что удовлетворяет законные чаяния и основные потребности вьетнамцев, живущих за рубежом.
Строительство школы с общим объемом инвестиций в 25 миллиардов донгов (1 миллион долларов США) началось в апреле прошлого года на территории площадью почти 3500 квадратных метров, предоставленной Обществу вьетнамцев провинцией Лаос. В школе есть трехэтажное учебное здание общей площадью более 1400 квадратных метров, включающее 19 комнат, полностью оборудованных ресурсами для 11 теоретических классов, одного практического класса, библиотеки и дополнительных помещений.
По этому случаю Куангбинь передал школе 150 миллионов донгов на приобретение учебно-методических материалов. После церемонии передачи школы ученики и преподаватели приступили к первым занятиям в 2024-2025 учебном году.