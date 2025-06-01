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В Лангшоне прошел международный день йоги, направленный на развитие культуры и дружбы
Кульминацией стало массовое выступление около 500 инструкторов и практиков йоги из Индии и местных жителей, собравшее большую аудиторию. Многие участники, в том числе практикующие йогу с большим стажем, отзывались о мероприятии как о редкой возможности поучиться и поделиться опытом с индийскими экспертами.
Заместитель председателя Народного комитета провинции Зыонг Суан Хуен подчеркнул, что это событие стало значимым поводом для демонстрации культуры и наследия провинции, а также для укрепления здоровья населения с помощью йоги. Оно также способствовало укреплению культурных связей на низовом уровне и вовлечению населения в оздоровительный процесс.
В рамках мероприятия был проведен широкий спектр культурных мероприятий: вьетнамско-индийская культурная выставка, йога-шоу в исторических местах, конкурс «Йога сияет» и неделя индийского кино. Официальные лица надеются, что мероприятие углубит двусторонние связи и откроет новые возможности для сотрудничества в области туризма, зеленой экономики, цифровой трансформации, здравоохранения и образования.
В настоящее время в этом районе расположено более 25 йога-клубов и 20 учебных центров, в которых регулярно занимаются около 1 000 человек.
Йога - это 5000-летняя традиция древней Индии, которая сочетает в себе физические, умственные и духовные занятия для достижения гармонии между телом, разумом и природой.
Признавая пользу йоги для здоровья населения планеты, в сентябре 2014 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 21 июня Международным днем йоги (IDY).
Вьетнам был одним из соавторов резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об учреждении Международного дня йоги и является важным партнером Индии в продвижении и праздновании Международного дня йоги. Огромная популярность йоги во Вьетнаме свидетельствует о глубоком осознании пользы занятий йогой и ее роли для глубоких культурных и межличностных связей между двумя странами.