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В Куангнинь наблюдается туристический бум с началом лета
Лето - идеальное время для того, чтобы провести отдых с семьей, ведь у детей сейчас наступают летние каникулы.
В Куангнине множество достопримечательностей и развлекательных центров переполнены туристами.
Только 1 июня, в субботу, когда отмечался Международный день защиты детей, музей Куангнинь принял 6 500 посетителей, в том числе 2 000 детей.
Тем временем парк Sun World Ha Long, одно из главных развлекательных мест в городе Халонг, обслужил 15 000 туристов. В то же время 6 728 посетителей осмотрели залив Халонг в этот день, включая 1 293 иностранцев и 5 435 местных путешественников.
Посетительница из Ханоя Данг Тхи Тху Хыонг выразила удовлетворение поездкой своей семьи в Халонг, добавив, что, несмотря на то, что в Sun World и других развлекательных заведениях было очень многолюдно, безопасность и качество обслуживания были обеспечены.
Чтобы привлечь туристов, за прошедшие годы провинция Куангнинь обновила свои туристические услуги в соответствии с международными стандартами, повысила качество местных круизных судов и уделила больше внимания защите окружающей среды.
Кроме того, в провинции появилось много новых туристических продуктов, таких как экскурсия по наследию на круизных судах и музыкальные представления в бухте Халонг.
Кофи Потекари Дирден, турист из Великобритании, рассказал, что дважды побывал в заливе Халонг и хотел бы провести здесь еще не один отпуск, поскольку ему и его семье нравятся здешние природные пейзажи и гостеприимство людей.
«Мне особенно нравится плавать на каяках, потому что я могу свободно исследовать природу, пообщаться с ней и насладиться прекрасными моментами. Моей семье было очень комфортно, и мы обязательно вернемся сюда, когда у нас будет такая возможность».
В этом году Куангнинь рассчитывает принять 17 миллионов гостей, в том числе 3 миллиона иностранцев. Для этого в стране разрабатываются такие решения, как привлечение туристов из Северо-Восточной Азии, Китая, Европы и США, а также освоение новых рынков, таких как Индия, Ближний Восток, Россия и Австралия, с помощью рекламных мероприятий.
В 2024 году в провинции пройдет 186 культурных и спортивных мероприятий, призванных стимулировать туризм. Среди них - многие традиционные события, ставшие визитной карточкой Куангниня, такие как Летняя туристическая неделя Халонг 2024, традиционный фестиваль Батьданг, День этнической культуры Куангнинь, кулинарный фестиваль, гала-концерт цирка трех регионов, ярмарка OCOP Summer 2024, национальный фестиваль музыки, Открытый турнир по гольфу Куангнинь и Марафон наследия Халонг.
В 2024 году планируется предложить еще 62 новых туристических продукта. Обладая природными преимуществами для морского туризма, Куангнинь может похвастаться береговой линией протяженностью более 250 километров и более чем 2 000 островов разного размера, которые составляют две трети от общего числа островов во Вьетнаме.
В частности, залив Халонг, буквально «залив спускающихся драконов», дважды признавался ЮНЕСКО объектом всемирного природного наследия: в 1994 году за выдающиеся эстетические достоинства и в 2000 году за геологическую и геоморфологическую ценность.