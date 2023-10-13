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В Куангнине министерская конференция АСЕАН по управлению стихийными бедствиями

12 октября в городе Халонг (северная провинция Куангнинь) стартовала 11-я Министерская конференция АСЕАН по управлению стихийными бедствиями (AMMDM).
  В Куангнине министерская конференция АСЕАН по управлению стихийными бедствиями. Фото: ВИА  
В мероприятии приняли участие восемь министров, четыре заместителя министров и еще более 140 делегатов - руководители и сотрудники ведомств по предотвращению и борьбе со стихийными бедствиями 10 стран-членов АСЕАН, Секретариата АСЕАН, Координационного центра АСЕАН по гуманитарной помощи в борьбе со стихийными бедствиями (Центр AHA), партнеров группы по развитию (Китай, Республика Корея и Япония) и некоторые международные организации в регионе. Тимор-Лешти присутствовал на конференции в качестве наблюдателя.

В своем вступительном слове министр сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама Ле Минь Хоан подчеркнул, что, несмотря на то, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) является динамично развивающимся регионом мира, ей все еще приходится сталкиваться с различными проблемами, связанными с изменением климата и стихийными бедствиями.

На протяжении многих лет катастрофические явления, такие как цунами, супертайфуны, наводнения и сильные землетрясения, уносили жизни многих людей в странах АСЕАН, сводя на нет достижения, достигнутые с таким трудом, и замедляя развитие многих областей.

Он подчеркнул совместные усилия стран-членов АСЕАН по созданию и внедрению механизмов сотрудничества с перспективными направлениями, которые постепенно укрепляются и развиваются для решения вышеупомянутых проблем.

Страны - члены АСЕАН тесно сотрудничали над совместными программами, связанными с обучением и популяризацией передовых подходов. Они также обязались подписать соглашения о более эффективном реагировании на стихийные бедствия с помощью эффективных и тесных механизмов поддержки, таких как Центр AHA, комплексная программа реализации Соглашения АСЕАН по борьбе со стихийными бедствиями и реагированию на чрезвычайные ситуации (AADMER), механизмы сотрудничества с ключевыми партнерами с целью "Одна АСЕАН, один ответ", а также Фонд AADMER.

Проводя внешнюю политику независимости, самостоятельности, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многосторонности и диверсификации внешних отношений, являясь добрым другом, надежным партнером и ответственным членом международного сообщества, Вьетнам прилагал и будет прилагать все усилия для активного взаимодействия с другими странами АСЕАН в создании и эффективной реализации механизмов совместного сотрудничества в области борьбы с бедствиями, подчеркнул министр.

Министр выразил уверенность в том, что благодаря духу единства, укреплению стратегического доверия и сотрудничеству, основанному на равенстве, взаимном уважении и выгоде, страны-члены АСЕАН смогут коллективно укрепить свою мощь, преодолеть вызовы, связанные с изменением климата и стихийными бедствиями, и сохранить достигнутые за годы упорной борьбы успехи, способствуя процветающему развитию и безопасности в рамках АСЕАН.

На конференции была принята декларация Халонга о повышении эффективности ранних мер по борьбе со стихийными бедствиями в АСЕАН, в которой подтверждается приверженность министров усилению реализации ранних мер по борьбе со стихийными бедствиями в регионе, особенно с акцентом на три основных компонента: информация о рисках, прогнозирование и системы раннего предупреждения; планирование, эксплуатация и исполнение; содействие выделению финансовых ресурсов...

ВИА/ИЖВ

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