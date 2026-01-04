В Куангнине за три дня новогодних выходных 2026 года зафиксирован резкий рост турпотока

Туристический поток увеличился на 20–30% по сравнению с обычными днями; при этом зафиксированы особенно позитивные сигналы роста числа иностранных туристов.

В частности, за три дня (с 31 декабря 2025 года по 2 января 2026 года) Куангнинь принял около 530 000 туристов, из них 44 400 — иностранные; число туристов с размещением оценивается в 158 000 человек. Общие доходы от туризма оцениваются в 1 277 млрд донгов. Только 1 января 2026 года общее число туристов, прибывших в Куангнинь, составило 160 000 человек, в том числе 142 000 внутренних и 18 000 иностранных туристов. Число туристов с размещением достигло 61 000, доходы от туризма составили 432 млрд донгов. Ожидается, что в следующие два дня туристический поток сохранится на стабильном уровне.

Залив Халонг является излюбленным направлением туристов. Среднесуточное количество посетителей залива превышает 12 000 человек, при этом большинство из них — иностранцы.

Ранее, в момент встречи Нового 2026 года, более 10 круизных судов, ресторанных теплоходов и экскурсионных судов в заливе Халонг организовали новогодние праздничные программы с яркими художественными номерами и фейерверками для привлечения туристов. Это один из продуктов, пользующихся популярностью у туристов и подтверждающий бренд качества и сервиса.

Кроме того, известные туристические объекты Куангниня продолжили принимать значительное число посетителей, что на 20–30% больше по сравнению с обычными днями, в частности: парк Sun World Халонг принял 7 000 посетителей, Музей Куангниня — около 2 500, туристический и паломнический комплекс Йенты — примерно 4 600 посетителей.

Благодаря синхронно развитой транспортной инфраструктуре в период новогодних выходных Куангнинь также привлёк большое количество туристов из соседних регионов.

В целях встречи Нового года с 31 декабря 2025 года провинция Куангнинь организовала множество культурных, спортивных и туристических мероприятий, способствующих стимулированию спроса и привлечению туристов, особенно новогодние художественные программы.

В частности, художественная программа «Куангнинь — встречаем Новый 2026 год» привлекла более 50 000 зрителей на площадке и сотни тысяч зрителей онлайн. Квартал Кыаонг организовал музыкальный фестиваль обратного отсчёта Music Fest; особая зона Кото провела художественную программу встречи Нового 2026 года под девизом «Зелёный остров — прорыв и расширение связей»; был организован показ фильма «Родина в сердце» на LED-экранах домов культуры коммун и кварталов, а также церемония поднятия флага в Национальном памятнике особого значения — Мемориальном комплексе Президента Хо Ши Мина — утром 1 января 2026 года.

Коммуны, кварталы и особые зоны провинции активно мобилизовали силы для обеспечения общественного порядка и безопасности дорожного движения; организовали на местах культурные, спортивные и туристические мероприятия в период Нового года по григорианскому календарю 2026 года, такие как фестиваль Динь — Нге Би Зянг (квартал Уонгби), фестиваль Динь Чой (квартал Хоаньбо) и другие.

С целью повышения качества обслуживания туристов в период Нового года по григорианскому календарю 2026 года Департамент культуры, спорта и туризма провинции потребовал от туристических зон, объектов и предприятий усилить самопроверку и мониторинг, поддерживать качество инфраструктуры, материально-технической базы и услуг; усилить проверку оборудования по противопожарной безопасности, общественной безопасности и обеспечить безопасность пищевых продуктов.