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В Куангнгай поминают погибших в резне в Шонми
55-я годовщина резни Шонми - это возможность для выражения любви, зажигания благовония в память о погибших соотечественниках, и в то же время момент молитвы за мир и, что более важно, практические действия по залечиванию ран, построению новой, мирной, счастливой жизни на бывшем поле битвы.
На церемонии руководители провинций и делегаты 5 раз позвонили в колокол, почтили погибших минутой молчания, возложили благовония и цветы в память о 504 убитых жителях Шонми.
За 55 лет жители общины Тинькхе, город Куангнгай, провинция Куангнгай превратили свою боль в стремление по обустройству родной земли, делая ее все более процветающей и красивой.
Шонми сейчас постепенно развивается. Строится система транспортной инфраструктуры. Все учебные заведения от детского сада до средней школы соответствуют национальным стандартам. Доход жителей Тинькхе составляет более 40 млн. донгов в год. Доля бедных домохозяйств в общине в 2022 году уменьшена до 0,86%...
Председатель Народного комитета общины Тинькхе Во Минь Тьинь сказал, что в ближайшее время Тинькхе будет продолжать уделять внимание изменению структуры посевов и домашнего скота, выявит высококачественные сорта растений, улучшающие жизнь людей, в то же время резко сместит структуру экономики труда с сельскохозяйственной в сторону торговой, предоставления услуг, особенно туристических.
В Шонми все еще присутствуют следы войны, включая братские могилы, артефакты, а улицы, на которых остались следы ног американских солдат – убийц и организаторов трагедии 55 лет назад, теперь утопают в зелени… Возводятся все более комфортные дома. Боль уступила место жизни, миру и развитию.