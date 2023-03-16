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В Куангнгай поминают погибших в резне в Шонми

Утром 16 марта на памятнике Шонми (община Тинькхе, город Куангнгай) Народный комитет провинции Куангнгай провел мемориальную церемонию в память о резне в Шонми 55 лет назад (16 марта 1968 г. - 16 марта 2023 г.). Выступая на церемонии поминовения, директор Департамента культуры, спорта и туризма Куангнгай Нгуен Тьен Зунг почтительно вспомнил о трагедии в Шонми, где 55 лет назад, 16 марта 1968 года, всего за одно утро 504 жителей Шонми, в основном старики, женщины и дети, погибли от оружия армии США. С тех пор Шонми стал нескончаемой болью всего вьетнамского народа и всех совестных людей в мире. Шонми — не единственная трагедия, но это типичный случай варварских преступлений, совершенных вражескими военными против народа Вьетнама во время войны.

55-я годовщина резни Шонми - это возможность для выражения любви, зажигания благовония в память о погибших соотечественниках, и в то же время момент молитвы за мир и, что более важно, практические действия по залечиванию ран, построению новой, мирной, счастливой жизни на бывшем поле битвы.

На церемонии руководители провинций и делегаты 5 раз позвонили в колокол, почтили погибших минутой молчания, возложили благовония и цветы в память о 504 убитых жителях Шонми.

За 55 лет жители общины Тинькхе, город Куангнгай, провинция Куангнгай превратили свою боль в стремление по обустройству родной земли, делая ее все более процветающей и красивой.

Шонми сейчас постепенно развивается. Строится система транспортной инфраструктуры. Все учебные заведения от детского сада до средней школы соответствуют национальным стандартам. Доход жителей Тинькхе составляет более 40 млн. донгов в год. Доля бедных домохозяйств в общине в 2022 году уменьшена до 0,86%...

Председатель Народного комитета общины Тинькхе Во Минь Тьинь сказал, что в ближайшее время Тинькхе будет продолжать уделять внимание изменению структуры посевов и домашнего скота, выявит высококачественные сорта растений, улучшающие жизнь людей, в то же время резко сместит структуру экономики труда с сельскохозяйственной в сторону торговой, предоставления услуг, особенно туристических.

В Шонми все еще присутствуют следы войны, включая братские могилы, артефакты, а улицы, на которых остались следы ног американских солдат – убийц и организаторов трагедии 55 лет назад, теперь утопают в зелени… Возводятся все более комфортные дома. Боль уступила место жизни, миру и развитию.

ВИА/ИЖВ

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