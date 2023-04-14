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В Куангбине обнаружены 22 новые пещеры
Общая протяженность пещер составляет 11,7 км. Из новых находок 20 были найдены в общине Ламхоа уезда Туйенхоа, а также в общинах Хоафу и Хоашон уезда Миньхоа, в то время как остальные находятся на территории национального парка Фонгня-Кебанг.
В поисках новых пещер участвовали исследователи из Великобритании, Австралии и Новой Зеландии, которые работали в течение трех недель при поддержке гидов и нескольких местных жителей.
Говард Лимберт, руководитель команды, сказал, что новые пещеры в основном влажные, и, хотя они небольшие, они довольно интригующие по сравнению со многими другими, найденными в Куангбинхе. Далее он добавил, что в отличие от Шондонга, Эн и многих других пещер, которые имеют только один главный вход, эта новая пещерная система имеет множество входов и выходов. Некоторые из новых даже взаимосвязаны, создавая множество пересекающихся путей, которые делают исследование внутри чрезвычайно увлекательным.
Чтобы использовать пещеры для туризма и исследовательской деятельности, BCRA рекомендует Куангбиню провести дальнейшие исследования, чтобы оценить их безопасность, высоту потолков, сток и геоморфологию пещер.
Куангбинь, в котором открыто около 500 пещер, известен как пещерное королевство страны. В окрестностях насчитывается более 40 пещер, которые открыты для туристов. Шондонг - самый большой в мире, в то время как Эн и Пигми занимают второе и четвертое места.