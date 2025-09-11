Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

В конце сентября в Хюэ пройдет День культуры Вьетнама и Республики Корея 2025 года

“День культуры Вьетнама и Республики Корея 2025” планируется провести в центре города Хюэ 27-28 сентября с целью содействия культурным обменам и дружбе между двумя странами, сообщает муниципальный департамент культуры и спорта.

Мероприятие, совместно организованное Народным комитетом города Хюэ и посольством Республики Корея, состоится на улице Ле Лой, 23-25, пешеходной улице Нгуен Динь Чиеу и деревянном мосту Лим вдоль берега реки Хыонг.

Ожидается, что это будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между Вьетнамом и Республикой Корея, а также подтвердит решимость Хюэ расширять международные обмены и утверждать свою роль культурного и туристического центра страны.

В рамках праздничных мероприятий будет установлено около 100 стендов, которые представят культуру, туризм, кухню и фирменные продукты обеих стран. У посетителей будет возможность примерить корейский традиционный костюм - ханбок, поучаствовать в корейских народных играх, отведать традиционные блюда и познакомиться с изделиями местных ремесленников, продуктов "Одна община - один продукт" (OCOP), культовым аозай (традиционное длинное платье Вьетнама) в Хюэ и экспонатами из традиционных ремесленных деревень.

Посетители также могут насладиться серией ярких и уникальных художественных выставок, таких как придворная музыка (Няняк Хюэ, часть нематериального культурного наследия человечества), традиционное корейское искусство, а также K-pop, V-pop и случайные танцевальные представления. В мероприятиях примет участие арт-труппа Uhee из Республики Корея, а также вьетнамские художники и ремесленники, что создаст оживленную культурную атмосферу, сочетающую традиции с современными мировыми тенденциями.

ВИА/ИЖВ

