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В конце апреля в Ханое состоится фестиваль любительского кукольного театра на воде

Ханойский фестиваль любительского кукольного театра на воде 2023 года пройдет в конце апреля-начале мая с целью сохранения уникального нематериального наследия Вьетнама и удовлетворения спроса общественности, сообщает муниципальный департамент культуры и спорта. Ханойский фестиваль любительского кукольного театра на воде 2023 года пройдет в конце апреля-начале мая с целью сохранения уникального нематериального наследия Вьетнама и удовлетворения спроса общественности, сообщает муниципальный департамент культуры и спорта.

Фестиваль, который пройдет на сцене тхуйдинь (общинный дом на воде с декорациями, типичными для деревень северного Вьетнама) в Культурном центре Ханоя, является частью мероприятий по празднованию Дня воссоединения страны (30 апреля) и 1 мая.

Народные кукольники и непрофессиональные участники традиционных водных кукольных трупп со всего Ханоя примут участие в единственном водном кукольном представлении, которое продлится не менее 25 минут.

Каждый конкурс кукольных представлений должен воспроизводить славные исторические события страны; представлять повседневную жизнь и труд вьетнамского народа; и пропагандировать культурную ценность Вьетнама.

Мероприятие предоставляет возможность труппам кукол на воде обменяться опытом в традиционных художественных представлениях.

Водное кукольное искусство зародилось в дельте Красной реки на севере Вьетнама примерно в X веке, где почти во всех городах и деревнях есть общие пруды, которые использовались в качестве сцены для кукольных представлений.

Деревни Тхать Тхат и Дао Тхук в Ханое, а также деревни Рать и Нгуен Ха в близлежащих провинциях Намдинь и Тайбинь являются одними из самых ранних известных центров водного кукольного искусства.

Традиционно представления водных кукол изображают повседневную жизнь вьетнамских фермеров (возделывание земли, уход за буйволами и ловля рыбы), общественные развлечения (гонки по плаванию и танцы драконов) или исторические легенды (например, Ле Лой возвращает драгоценный меч Золотой черепахе на озере Хоанкьем), привлекающие зрителей на протяжении веков.

ВИА/ИЖВ

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