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В-концерт – «Сияние Вьетнама»: Яркий музыкальный фестиваль, наполненный эмоциями
Фестиваль «В-концерт– Сияние Вьетнама» проводится во Вьетнамском выставочном центре - крупнейшем выставочном комплексе Юго-Восточной Азии, входящем в топ-10 крупнейших в мире, расположенном на улице Чыонгша, Донгань, Ханой, удобном месте для широкой публики.
Ожидается, что мероприятие станет настоящим праздником музыки, света и технологий, способным вызвать бурю эмоций у более чем 20 000 зрителей и станет яркой вехой на пути к почитанию вьетнамской музыки и культуры.
В программе примут участие такие артисты, как: Ха Ань Туан, Ден, Нуу Фыок Тхинь, Хо Нгок Ха, Чук Нян, Ток Тиен, Хоанг Тхуй Линь, Хоа Минзи, Фыонг Ми Чи, Куанг Хунг MasterD, Rhyder и другие.
Особое внимание уделяется общественному проекту «Библиотека радости» - инициативе по созданию 100 библиотек для малообеспеченных школьников по всей стране. Артисты, участвующие в концерте, совместно с Вьетнамским телевидением поддержат этот проект, принося надежду и знания тысячам детей по всему Вьетнаму.