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В-концерт – «Сияние Вьетнама»: Яркий музыкальный фестиваль, наполненный эмоциями

Согласно информации Вьетнамского телевидения (VTV), 9 августа состоится музыкальный фестиваль «В-концерт – Сияние Вьетнама», объединяющий на одной сцене ведущих артистов страны и обещающий взрыв эмоций и ярких впечатлений. Мероприятие приурочено к 80-летию Августовской революции и Дню независимости 2 сентября, а также к 55-летию первого телеефира Вьетнамского телевидения. Оно направлено на развитие культурно-развлекательной индустрии, обогащение духовной жизни общества и подтверждение роли VTV в создании новых культурных ценностей.

Фестиваль «В-концерт– Сияние Вьетнама» проводится во Вьетнамском выставочном центре - крупнейшем выставочном комплексе Юго-Восточной Азии, входящем в топ-10 крупнейших в мире, расположенном на улице Чыонгша, Донгань, Ханой, удобном месте для широкой публики.

Ожидается, что мероприятие станет настоящим праздником музыки, света и технологий, способным вызвать бурю эмоций у более чем 20 000 зрителей и станет яркой вехой на пути к почитанию вьетнамской музыки и культуры.

В программе примут участие такие артисты, как: Ха Ань Туан, Ден, Нуу Фыок Тхинь, Хо Нгок Ха, Чук Нян, Ток Тиен, Хоанг Тхуй Линь, Хоа Минзи, Фыонг Ми Чи, Куанг Хунг MasterD, Rhyder и другие.

Особое внимание уделяется общественному проекту «Библиотека радости» - инициативе по созданию 100 библиотек для малообеспеченных школьников по всей стране. Артисты, участвующие в концерте, совместно с Вьетнамским телевидением поддержат этот проект, принося надежду и знания тысячам детей по всему Вьетнаму.

ВИА/ИЖВ

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