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В канун Лунного Нового года город Хошимин проведет фейерверки в 8 местах
Представления будут длиться по 15 минут с полуночи 9 февраля до 12:15 утра 10 февраля - первого дня Года Дракона.
Кроме того, вечером 9 и 10 февраля департамент организует художественные программы в жилом комплексе Tхудык, 12-м районе, а также в районах Танфу, Биньтан, Хокмон, Канжо, Кучи, Биньчань и Нябе.
Кроме того, чтобы встретить новый год, в парке Таодан в районе 1 в течение 10 дней с 6 по 15 февраля будет проходить фестиваль цветов, на котором будут представлены танцы драконов, традиционные боевые искусства, народные игры, цирковые представления, магические шоу, а также ежедневные музыкальные и комедийные представления.