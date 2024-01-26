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НОВОСТИ

В канун Лунного Нового года город Хошимин проведет фейерверки в 8 местах

В городе Хошимине планируют осветить небо фейерверками в восьми местах в преддверии наступающего Лунного Нового года, что на две площадки больше, чем в прошлом году. Буй Суан Дык из городского Департамента культуры и спорта рассказал на встрече 25 января, что фейерверки запустят на двух новых площадках - в городском районе Тхутхием в жилом комплексе Тхудык и в мемориальном храме мучеников Бензыок в уезде Кучи, а также на других шести площадках - в мемориальном комплексе Беннок в жилом комплексе Тхудык, культурном парке Дамшен в 11-м районе, на площади Рынгшак в уезде Канжо, в историческом месте Ланг Ле Бау Ко в районе Биньчань, в культурном парке Говап в районе Говап и в историческом месте Нга ба Жонг в районе Хокмон.

Представления будут длиться по 15 минут с полуночи 9 февраля до 12:15 утра 10 февраля - первого дня Года Дракона.

Кроме того, вечером 9 и 10 февраля департамент организует художественные программы в жилом комплексе Tхудык, 12-м районе, а также в районах Танфу, Биньтан, Хокмон, Канжо, Кучи, Биньчань и Нябе.

Кроме того, чтобы встретить новый год, в парке Таодан в районе 1 в течение 10 дней с 6 по 15 февраля будет проходить фестиваль цветов, на котором будут представлены танцы драконов, традиционные боевые искусства, народные игры, цирковые представления, магические шоу, а также ежедневные музыкальные и комедийные представления.

ВИА/ИЖВ

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