В июне 2023 года начнется строительство 4-й кольцевой автодороги Ханоя

Дизайн проекта кольцевой дороги 4

Эта дорога станет важной транспортной линией, содействующей активному развитию межотраслевого и межрегионального взаимодействия, многостороннего сотрудничества между городами; а также реорганизации структуры городского населения и развитию местной экономики.

4-я кольцевая автомобильная дорога будет соединять Ханой и провинции столичного региона. Ее строительство является одной из важнейших задач вьетнамской столицы на ближайшие 5 лет.

Народный комитет города Ханоя ставит перед собой цель, согласно которой 4-я кольцевая автодорога будет отвечать требованиям развития столицы как одного из локомотивов развития страны; превращения Ханоя в современный и «умный» город.

Как ожидается, эта дорога станет важной транспортной линией, содействующей активному развитию межотраслевого и межрегионального взаимодействия, многостороннего сотрудничества между городами; а также реорганизации структуры городского населения и развитию местной экономики.

Согласно Постановлению Национального собрания Вьетнама №56/2022/QH15 и Постановлению правительства страны 106/NQ-CP, проект строительства 4-й кольцевой автодороги Ханоя должен осуществляться с 2022 года, завершится в 2026 году и будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

Предполагается, что в третьем квартале текущего года Народный комитет города Ханоя совместно с Министерством транспорта и путей сообщения, Министерством планирования и инвестиций, Министерством финансов, Министерством природных ресурсов и экологии, Министерством строительства, а также с народными комитетами провинций Хынгйен и Бакнинь создадут руководящий комитет по реализации данного проекта в соответствии с указанием правительства Вьетнама.

К июню 2023 года администрация города Ханоя завершит выбор инвесторов для осуществления проекта в форме государственно-частного партнерства, в соответствии с контрактом на строительство-эксплуатацию-передачу (BOT). К августу того же года завершится выбор подрядчиков, будут заключены договоры с консультантами по надзору за строительством и страховщиками строительно-монтажных рисков.



