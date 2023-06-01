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НОВОСТИ

В июне на строительство скоростной автомагистрали Север-Юг будет выделено более 222 млн долларов США

В июне планируется выделить более 5,22 трлн донгов (более 222,6 млн долларов США) на отдельные проекты проекта скоростной автомагистрали Север-Юг, в том числе более 1,6 трлн донгов на первом этапе и 3,5 трлн на оставшийся этап. Более 5,22 трлн донгов (более 222,6 млн долларов США) должны быть выделены на отдельные проекты проекта скоростной автомагистрали Север-Юг в июне, в том числе более 1,6 трлн донгов на первом этапе и оставшаяся часть на втором этапе, сообщили в Департаменте планирования и инвестиций Минтранса.

С начала 2023 года министерство выделило около 28,6 трлн донгов, или 30% от годового плана, что выше, чем в среднем по стране (15,65%).

В этом году премьер-министр поручил Министерству транспорта выделить более 94,16 трлн донгов государственных инвестиций, что является самой крупной суммой, выделенной министерству до сих пор.

По словам руководителей и экономистов министерства, полностью освоить эту сумму министерству сложно, поэтому требуются прорывные решения, особенно в условиях потенциальных рисков, связанных с развертыванием проектов.

В дополнение к неустойчивому росту цен на сырье, которое может привести к дефициту предложения при развертывании министерством многочисленных масштабных проектов в нескольких областях, эксперты также считают, что расчистка территорий под проекты остается сложной задачей, которая может повлиять на ход реализации проектов.

ИЖВ/ВИА

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