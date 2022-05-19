В июне в Токио пройдет 14-й Вьетнамский фестиваль

Об этом сообщил член Палаты представителей Японии и глава правления фестиваля Аояги Ёичиро на пресс-конференции в Токио 18 мая.

Он подчеркнул значение фестиваля в расширении обмена в рамках народной дипломатии, добавив, что ожидается, что его посетят 60.000 человек. Он также пообещал организовать фестиваль в этом году захватывающим и безопасным образом.

По словам Ёитиро, чтобы обеспечить его безопасность, организационный совет просит всех участников строго соблюдать меры по предотвращению пандемии, принятые правительством Японии, а также администрацией Токио, такие как ношение масок, соблюдение социального дистанцирования и избежание чрезмерного веселья.

Со своей стороны посол Вьетнама в Японии Ву Хонг Нам, сопредседатель правления фестиваля, выразил благодарность покойному сенатору Ивао Мацуда, выдвинувшему инициативу проведения фестиваля. Он также рассчитывает, что предстоящий фестиваль пройдет успешно.

Посол также подтвердил, что правительство Японии хорошо контролирует пандемию COVID-19, а организация фестиваля свидетельствует о том, что социально-экономическая деятельность в стране нормализовалась.

Первый вьетнамский фестиваль в Японии прошел в 2008 году в рамках мероприятий, посвященных 35-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Это один из крупнейших ежегодных фестивалей в Токио, который не только знакомит японцев с вьетнамской кухней и культурой, но и способствует укреплению взаимопонимания между их народами.