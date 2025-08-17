НОВОСТИ
В июле объем сделок по слияниям и поглощениям вырос до 786 млн долларов США
Согласно отчету Grant Thornton, оживление активности в сфере слияний и поглощений в июле и в первой половине 2025 года можно объяснить несколькими факторами, в том числе благоприятной макроэкономической ситуацией, которая повышает способность рынка поглощать продукты в сфере недвижимости.
Реализация Закона о земле, вступившего в силу с августа 2024 года, также способствовала повышению прозрачности и потенциала роста в этом секторе.
В сегменте недвижимости заметными сделками стали продажа группой Vinaconex 70% акций Vinaconex ITC трем местным инвесторам, включая компанию по сделкам с недвижимостью Hanoi An Pha (23,1%), компанию Imperia An Phu (24,1%) и компанию Silver Field International Business JSC (22,5%).
Эта сделка предусматривала разработку проекта Cat Ba Amatina, важной инициативы в области городского туризма в городе Хайфон.
Сделка была заключена путем частного размещения, и конкретная стоимость не разглашалась.
Однако, исходя из цены акций Vinaconex ITC на момент оценки, предполагаемая стоимость 70% акций составляет приблизительно 250-300 миллионов долларов США. После сделки Vinaconex будет владеть 24,5% акций, но планирует полностью отказаться от них в ближайшем будущем.
Еще одной примечательной сделкой стало приобретение UOA Vietnam Pte. Ltd. приобрела 100% инвестиционной компании Ruby Strip Investment Company Ltd. 16 июля за 68 миллионов долларов.
Этот стратегический шаг позволяет UOA Vietnam контролировать элитную недвижимость в Хошимине, еще больше расширяя свой портфель во Вьетнаме.
В технологическом секторе также наблюдалась динамичная активность, и сообщалось о трех крупных сделках. Североамериканская компания GS Microelectronics (GSME) приобрела вьетнамскую компанию Sinble Technology, расширив свои возможности в области разработки полупроводников.
Эта сделка позволяет GSME расширить свои возможности в области проектирования передовых полупроводниковых технологий TSMC, особенно в области высокопроизводительных вычислений и приложений искусственного интеллекта. Это также расширяет техническое присутствие компании в Азии, расширяя ее возможности по обслуживанию клиентов по всему миру.
Кроме того, AI Hay, платформа вопросов и ответов, основанная на ИИ, привлекла 10 миллионов долларов США в рамках финансирования серии А для поддержки своих локализованных инструментов ИИ для вьетнамского рынка.
Новое финансирование будет направлено на расширение гиперлокализованного инструментария искусственного интеллекта, разработанного для 100 миллионов граждан Вьетнама, с целью создания более интеллектуального, актуального для местных условий и удобного для пользователей цифрового интерфейса.
В рамках отдельной разработки платформа электронной коммерции мотоциклов OKXE Vietnam 28 июля успешно привлекла 14,5 миллионов долларов США от Kwangju Bank, JB Financial Group и The Invention Lab.
Средства пойдут на расширение сети магазинов компании в Ханое и Хошимине, а также на реализацию инициатив, основанных на искусственном интеллекте, в области ценообразования, технического осмотра транспортных средств, послепродажного обслуживания и страхования.
Это является частью стратегии OKXE, направленной на то, чтобы зарекомендовать себя в качестве ведущей цифровой платформы для двухколесных транспортных средств в Юго-Восточной Азии.
В секторе логистики и инфраструктуры также наблюдается рост: компания VETC, лидер в области электронного сбора платы за проезд во Вьетнаме, привлекла инвестиции в размере 19,2 млн долларов США от Международной финансовой корпорации (IFC) для расширения своей деятельности.
Это финансирование будет использовано для расширения сети ETC, улучшения инфраструктуры интеллектуального дорожного движения и разработки платформы безналичных платежей. В настоящее время VETC, дочерняя компания Tasco Group, управляет 133 станциями взимания платы за проезд, на долю которых приходится около 75% национального рынка.
Секторы здравоохранения и энергетики по-прежнему вызывают интерес как у отечественных, так и у иностранных инвесторов.
Сингапурская компания Dale Investment Holdings в партнерстве с Quadria Capital приобрела контрольный пакет акций Tam Tri Medical JSC, сети частных больниц во Вьетнаме, а EnQuest PLC завершила сделку по покупке вьетнамского бизнеса Harbour Energy, обеспечив себе значительные морские нефтяные активы.
В сфере образования 9 июля вьетнамская компания Galaxy Education, занимающаяся образовательными технологиями, привлекла почти 10 миллионов долларов США в рамках раунда финансирования, возглавляемого East Ventures, с участием других инвесторов.
Galaxy управляет такими популярными платформами, как HOCMAI и FUNiX, предоставляя образовательные услуги более чем восьми миллионам учащихся во Вьетнаме и 34 странах мира.