В июле количество авиапассажиров достигло рекордного уровня

Число авиапассажиров в июле достигло почти 12 млн. человек, в том числе более 10,5 млн. пассажиров внутренних рейсов, что на 40,3% больше, чем в июле 2019 года до вспышки COVID-19, сообщила Администрация гражданской авиации Вьетнама (CAAV).

Наряду с резким ростом количества пассажиров также быстро росли отмены и задержки рейсов, в том числе из-за ошибок авиакомпаний.

В CAAV заявили, что количество задержек и отмен рейсов за последний месяц резко увеличилось во много раз, что вызвало недовольство населения и повлияло на качество авиационных услуг. Он объяснил проблему множеством узких мест в инфраструктуре аэропорта и необычной погодой.

В прошлом месяце доля задержанных рейсов составила более 18% от общего количества лицензированных рейсов или более 6.000 рейсов, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года и эквивалентно июню.

В течение месяца по техническим причинам и опозданиям рейсов был отменен 41 рейс. В июле своевременность рейсов составила всего 81% из общего количества более чем 33.200 рейсов.