НОВОСТИ
В июле иностранные инвесторы вложили 325 миллионов долларов во вьетнамские акции
На фондовой бирже Хошимина (HoSE) иностранные инвесторы зафиксировали впечатляющую чистую стоимость покупки в размере 8,7 трлн донгов.
Они приобрели акций на сумму 93,7 трлн донгов и продали на 84,9 трлн донгов, сохранив серию из 14 последовательных сессий чистых покупок со 2 по 16 июля.
Пиковая сессия пришлась на 3 июля, когда приток иностранных средств превысил 2,27 трлн донгов на фоне позитивных новостей о налоговой политике. Это также была одна из самых заметных торговых сессий года.
Наибольшей активностью иностранного капитала в июле стала компания SSI Securities Corporation (SSI), чистая покупка акций которой из-за рубежа превысила 3,46 трлн донгов. В течение 15 сессий подряд на фондовом рынке наблюдалась чистая покупка, в отдельные дни доходившая до 500 млрд донгов.
Это не только отражает доверие иностранных инвесторов к сектору ценных бумаг, но и указывает на оптимизм в отношении более широких рыночных перспектив на оставшуюся часть 2025 года.
Помимо SSI, значительный иностранный интерес также вызвали банковские акции, в том числе VPB (1,49 трлн донгов), SHB (1,36 трлн донгов), HDB (799 млрд донгов) и TPB (542 млрд донгов).
Акции под эгидой Vingroup продолжали привлекать приток средств: VIC получила более 516 млрд донгов, а VRE - 306 млрд донгов. Другие известные акции "голубых фишек", такие как VNM, MWG и VND, также были в поле зрения иностранных инвесторов.
В отличие от этого, акции Vietjet Air (VJC) в июле были распроданы иностранными инвесторами в наибольшей степени, чистый отток превысил 2 трлн донгов. Примечательно, что только 22 июля было продано акций на сумму почти 1,9 трлн донгов.
На Ханойской фондовой бирже (HNX) иностранные инвестиции оставались положительными, и чистая стоимость покупки за месяц составила более 547 миллиардов донгов. Только в июле чистый приток средств в SHS составил 457 млрд донгов, в результате чего с начала года этот показатель превысил 1,3 трлн донгов.
CEO Group (Генеральный директор) также отличилась чистыми зарубежными покупками на общую сумму 176 млрд донгов. И наоборот, на рынке UPCoM чистые зарубежные продажи составили 743 млрд донгов, в основном за счет акций MCH и ACV.
Высокая прибыль иностранных инвесторов внесла значительный вклад в рост фондового рынка Вьетнама в июле. VN-индекс вырос почти на 9% с начала месяца, закрывшись на отметке 1502,52 пункта, и даже достиг нового исторического максимума в 1564,92 пункта в ходе сессии 29 июля - самого высокого уровня за всю историю наблюдений, что отражает сочетание позитивных внутренних и международных факторов.
Эксперты объясняют это возобновление притока иностранных средств растущими ожиданиями того, что Вьетнам вскоре может превратиться из приграничной страны в развивающийся рынок. Макроэкономические показатели также улучшились, инфляция находится под контролем, наблюдается устойчивый рост ВВП и стабильная монетарная политика. Эти фундаментальные факторы укрепляют доверие инвесторов как внутри страны, так и на международном уровне.
Тем не менее, некоторые аналитики предупреждают, что текущая волна чистых покупок иностранной валюты может быть недолгой, поскольку инвесторы, возможно, извлекают выгоду из восстановления рынка после апрельского спада. Учитывая повышенный уровень оценки, возможность фиксации краткосрочной прибыли остается ключевым риском, который требует тщательного мониторинга, чтобы избежать внезапных корректировок в ближайшем будущем./