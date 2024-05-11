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В Италии прошел семинар «Навсегда яркими останутся международные ценности победы при Дьенбьенфу»
Выступая на открытии семинара, посол Вьетнама в Италии Зыонг Хай Хынг сообщил, что в эти дни во Вьетнаме проходят различные торжественные мероприятия, посвященные 70-й годовщине победы при Дьенбьенфу. Он выразил бесконечную благодарность Президенту Хо Ши Мину, Генералу армии Во Нгуен Зяпу и всем павшим в битве за историческую победу при Дьенбьенфу, которая «прогремела на пяти континентах и потрясла земной шар».
Вьетнамский дипломат подтвердил, что внешняя политика Вьетнама, направленная на независимость, самостоятельность, мир, многосторонность и диверсификацию международных отношений, является примером залечивания ран войны, как и в случае с Соединенными Штатами, которые когда-то были противником Вьетнама, а теперь стали всеобъемлющим стратегическим партнером. В частности, визит во Вьетнам министра вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню для участия в праздновании 70-летия победы при Дьенбьенфу является доказательством добрых двусторонних отношений и дружбы между двумя странами, что демонстрирует общее желание обеих сторон укрепить партнерство под девизом «забыть прошлое и посмотреть в будущее».
Выступая с докладом на семинаре, постоянный член Центрального комитета Итальянской коммунистической партии Кристина Кричило отметила, что победа при Дьенбьенфу не только имела большое значение для вьетнамской революции, но и стала источником вдохновения для национально-освободительных движений и положила начало краху колониальной системы в мире. Победа при Дьенбьенфу вызвала резонанс во всем мире, показав, что народная воля и национальное единство могут победить даже противника, обладающего превосходящими военными силами. Вьетнам стал примером для всего мира в борьбе против колониализма и империализма за свободу, независимость и самоопределение народов. Спустя 70 лет победа при Дьенбьенфу продолжает вдохновлять сопротивление несправедливости и угнетению.
В свою очередь, представитель Партии коммунистического возрождения Италии, бывший сенатор Джованни Руссо Спена подчеркнул способность Вьетнама «творить историю» не только в прошлом, как при победе при Дьенбьенфу, но и сегодня, сохраняя свое устойчивое положение во все более нестабильном мире. Он отметил, что Вьетнам является примером для итальянских коммунистов в новом, мудром сбалансированном и стабильном доступе к многополярности. По его словам, Вьетнам идет в авангарде «построения глобального сообщества безопасности для всех».