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В Индонезии завершается 43-й саммит АСЕАН
В своей речи на заключительном заседании президент Индонезии Джоко Видодо призвал страны АСЕАН превратить Индо-Тихоокеанский регион в «театр мира и инклюзивности».
Президент Джоко Видодо сказал, что это послужит важным фундаментом, открывающим лучшее будущее для народов АСЕАН и всего мира.
Индонезийский лидер подчеркнул, что это также соответствует духу председательства Индонезии в АСЕАН в 2023 году, тема которого «АСЕАН имеет значение: эпицентр роста».
Президент Индонезии заявил, что большие обязанности АСЕАН не закончатся только одним председательством. АСЕАН будет продолжать сталкиваться со сложностью глобальных вызовов.
Поэтому он призвал страны АСЕАН идти рука об руку и превращать вызовы в возможности, соперничество - в сотрудничество, исключительность - во всеохватность, а различия - в единство.
На церемонии закрытия Индонезия передала председательство в АСЕАН на 2024 год Лаосу.
Со своей стороны, премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандоне заявил, что Лаос продолжит пропагандировать достижения, достигнутые АСЕАН в течение года, когда Индонезия председательствовала в АСЕАН.
Он подчеркнул, что, будучи поочередно председателем АСЕАН в 2024 году, Лаос сосредоточится на развитии связей, поиске возможностей для сотрудничества и решении проблем в глобальном меняющемся геополитическом контексте.
Премьер-министр Лаоса подтвердил, что АСЕАН необходимо продолжать объединяться, чтобы сократить разрыв между странами-членами, содействовать диалогу, укреплять единство внутри блока, расширять сотрудничество с партнерами, а также разрешать разногласия для поддержания мира, стабильности и развития в регионе.
Наконец, лаосский лидер пообещал сотрудничать в повышении лидерского потенциала, укреплении единства для обеспечения мира, стабильности и развития, содействии цифровой трансформации и экономической интеграции, а также содействии обменам между людьми и сотрудничеству в борьбе с изменением климата.
Основанная в 1967 году, АСЕАН объединяет Бруней, Камбоджу, Индонезию, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.