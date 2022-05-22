В Зялай прошел Форум по соединению цепочки стоимости производства и потребления сельскохозяйственной продукции плато Тэйнгуен

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Утром 21 мая Министерство сельского хозяйства и развития деревни Вьетнама совместно с Народным комитетом провинции Зялай организовало Форум по связям с плато Тэйнгуен на тему «Соединение цепочки стоимости производства и потребления сельскохозяйственной продукции плато Тэйнгуен в провинции Зялай».



Выступая на форуме, г-н Нгуен Тан Конг, председатель Совета директоров Сервисно-торгового кооператива «Nam Yang» (уезд Дакдоа, провинция Зялай) сказал: «Форум принес нам много пользы, мы на связи, получаем информацию о других провинциях и предприятиях, а также информацию о потребностях рынка, политике государства и правительства, ориентированной на развитие региональной экономики, местной экономики, экономики плато Тэйнгуен».