В Дананге стартует Международный фестиваль фейерверков 2023 года

Выступление сборной Вьетнама. Фото: ВИА





Международный фестиваль фейерверков в Дананге (DIFF) 2023 официально стартовал в центральном городе Дананг вечером 2 июня выступлениями вьетнамских и финских команд.После трехлетнего перерыва более 5.000 любителей фейерверков вновь смогли стать свидетелями великолепных световых и звуковых шоу вдоль реки Хан, создающих привычный и ослепительный "пир" для глаз.В этом году в фестивале принимают участие команды из Великобритании, Польши, Канады, Франции, Финляндии, Австралии, Италии и Вьетнама, все из которых имеют давние традиции в искусстве фейерверков. Эти команды соберутся вместе, чтобы рассказать истории с помощью света, музыки, сублимацией искуства и эмоций, обещая преподнести незабываемые сюрпризы и впечатления.Принимающая сторона Вьетнам вышла на сцену со своей презентацией, демонстрирующей историю мира и дружбы под девизом "Дананг - тембр мира". Финская команда, с другой стороны, выразила сильные эмоции и глубокую любовь к жизни в своем выступлении на тему "Зажигание сердца".Фестиваль под названием "Мир без расстояний" пройдет со 2 июня по 8 июля.Дананг - единственный населенный пункт во Вьетнаме, где проводится фестиваль фейерверков, что делает его притягательным местом для лучших производителей фейерверков со всего мира каждый год, начиная с 2008 года. Он завоевал репутацию "Города фестивалей фейерверков", чтобы продвигать его как одно из лучших мест в Центральном Вьетнаме и Азии.Благодаря DIFF город получил признание как ведущее место проведения фестивалей и мероприятий в Азии в 2016 и 2022 годах по версии World Travel Awards.