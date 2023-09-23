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НОВОСТИ

В Дананге проходит 16-я конференция министров информации стран АСЕАН

22 сентября в центральном городе Дананг открылась 16-я конференция министров информации стран АСЕАН (AMRI-16).
  Страны-члены АСЕАН приняли участие в конференции. Фото: ВИА  
В конференции, которая проходит по 23 сентября, примут участие представители девяти государств-членов АСЕАН, Тимора-Лешти в качестве наблюдателя и трех партнеров - Японии, Республики Корея и Китая. Тема конференции будет «СМИ: от информации к знаниям для устойчивой и адаптивной АСЕАН».

Выступая на церемонии открытия, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан заявила, что в процессе развития, наряду с основными тенденциями времени, важную роль играет сотрудничество в области прессы и средств массовой информации, объединяя и распространяя ценности в сообществе АСЕАН.

В меняющемся мире крайне важно сотрудничать в обеспечении своевременного и точного доступа к информации на основе цифровых возможностей для превращения информации в знания для поддержки бизнеса, улучшения средств к существованию и условий жизни людей, а также минимизации воздействия негативной информации во всех странах, регионах и на международном уровне, в том числе в АСЕАН.

Таким образом, AMRI-16 является важным форумом для государств-членов и стран-партнеров по диалогу обмениваться и определять приоритеты и направлений сотрудничества в ближайшее время, а также объединять усилия для успешной реализации целей тысячелетия Организации Объединенных Наций и приоритетов сообщества АСЕАН.

Во Тхи Ань Суан выразила надежду, что конференция уделит внимание обсуждению решений по содействию цифровой трансформации, улучшению доступа к Интернету и цифровых навыков для людей, усилению продвижения имиджа АСЕАН и ее стран-членов, борьбе с фейковыми и ложными новостями, а также обеспечению распространения знаний в отдаленных, горных, сельских районах.

Разделяя ту же точку зрения, заместитель генерального секретаря АСЕАН по социально-культурному сообществу Эккапхаб Фантавонг заявил, что в условиях улучшения позиции АСЕАН после пандемии сфера информации и коммуникаций играет важную и всестороннюю роль в продвижении видения сообщества АСЕАН. Плодотворные дискуссии SOMRI и дискуссии министров по теме «Коммуникация: от информации к знаниям для устойчивой и адаптивной АСЕАН» создадут дополнительный импульс для регионального сотрудничества и стратегической ориентации на устойчивое, всеобъемлющее социальное развитие.

16-я Конференция министров информации (AMRI-16) призвана обсудить, определить направления для развития сотрудничества между странами АСЕАН в областях: журналистики; радио- и телевещание; Интернет (социальные сети, веб-сайты, общение в Интернете) и повышать осведомленность об АСЕАН.

ИЖВ/ВИА

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