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В Дананге проходит 16-я конференция министров информации стран АСЕАН
Выступая на церемонии открытия, вице-президент Вьетнама Во Тхи Ань Суан заявила, что в процессе развития, наряду с основными тенденциями времени, важную роль играет сотрудничество в области прессы и средств массовой информации, объединяя и распространяя ценности в сообществе АСЕАН.
В меняющемся мире крайне важно сотрудничать в обеспечении своевременного и точного доступа к информации на основе цифровых возможностей для превращения информации в знания для поддержки бизнеса, улучшения средств к существованию и условий жизни людей, а также минимизации воздействия негативной информации во всех странах, регионах и на международном уровне, в том числе в АСЕАН.
Таким образом, AMRI-16 является важным форумом для государств-членов и стран-партнеров по диалогу обмениваться и определять приоритеты и направлений сотрудничества в ближайшее время, а также объединять усилия для успешной реализации целей тысячелетия Организации Объединенных Наций и приоритетов сообщества АСЕАН.
Во Тхи Ань Суан выразила надежду, что конференция уделит внимание обсуждению решений по содействию цифровой трансформации, улучшению доступа к Интернету и цифровых навыков для людей, усилению продвижения имиджа АСЕАН и ее стран-членов, борьбе с фейковыми и ложными новостями, а также обеспечению распространения знаний в отдаленных, горных, сельских районах.
Разделяя ту же точку зрения, заместитель генерального секретаря АСЕАН по социально-культурному сообществу Эккапхаб Фантавонг заявил, что в условиях улучшения позиции АСЕАН после пандемии сфера информации и коммуникаций играет важную и всестороннюю роль в продвижении видения сообщества АСЕАН. Плодотворные дискуссии SOMRI и дискуссии министров по теме «Коммуникация: от информации к знаниям для устойчивой и адаптивной АСЕАН» создадут дополнительный импульс для регионального сотрудничества и стратегической ориентации на устойчивое, всеобъемлющее социальное развитие.
16-я Конференция министров информации (AMRI-16) призвана обсудить, определить направления для развития сотрудничества между странами АСЕАН в областях: журналистики; радио- и телевещание; Интернет (социальные сети, веб-сайты, общение в Интернете) и повышать осведомленность об АСЕАН.