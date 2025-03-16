НОВОСТИ
В Дананге пройдет первый фестиваль гастрономических-туров
На протяжении всего фестиваля будут работать различные кулинарные площадки, где будут представлены блюда местной кухни, фирменные блюда регионов Вьетнама и международные деликатесы. В специальной экспериментальной зоне Da Nang Food Fun посетители смогут собственноручно приготовить такие традиционные блюда, как баньсео (вьетнамские жареные блинчики), Гойкуон (спринг-роллы) и баньит (пельмени из клейкого риса).
Кроме того, в конкурсе шеф-поваров «Гастрономический-тур Дананга» примут участие более 20 профессиональных поваров и поваров-любителей, работающих в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса. Участники не только продемонстрируют свои кулинарные навыки, но и представят блюда с оригинальной подачей. Еще одной изюминкой фестиваля станет программа кулинарного паспорта «Гастрономического-тура Дананга», которая позволит посетителям собирать марки и обменивать их на эксклюзивные подарки.
Департамент туризма в сотрудничестве с предприятиями пищевой промышленности выпустит 5 000 кулинарных паспортов на двух языках - вьетнамском и английском. Владельцы этих паспортов получат специальные скидки в избранных ресторанах, а также транспортные сикдки благодаря коду скидки фестиваля для такси Xanh SM. Более того, те, кто соберет 10, 20, 30, 40 или 50 марок, получат подарки.
Чыонг Тхи Хонг Хань рассказала, что Дананг готовится принимать туристов с помощью широкого спектра фестивалей и специальных мероприятий в течение всего 2025 года, особенно в марте. Фестиваль гастрономических туров - это новый продукт, который, как ожидается, расширит возможности кулинарного туризма в городе, продвинув не только местную и вьетнамскую кухню, но и международную гастрономию, с долгосрочной целью сделать Дананг популярным направлением гастрономического туризма.
В 2025 году Дананг планирует привлечь 11,9 миллиона посетителей, что на 10% больше, чем в 2024 году. Из них число иностранных туристов достигнет 4,8 миллиона. Доход от размещения, питания и туристических услуг, по прогнозам, превысит 36 триллионов донгов (более 1,4 миллиарда долларов США).