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НОВОСТИ

В Дананге пройдет выставка «Вьетнамский международный рынок туризма»

Около 350 стендов, в том числе 50 иностранных компаний, обещают подарить посетителям выставки «Вьетнамский международный рынок туризма» (VITM), которая пройдет с 9 по 11 декабря в центре Дананга, много нового и интересного. Около 350 стендов, в том числе 50 иностранных компаний, обещают подарить посетителям выставки «Вьетнамский международный рынок туризма» (VITM), которая пройдет с 9 по 11 декабря в центре Дананга, много нового и интересного.

Мероприятие, организованное Вьетнамской ассоциацией туризма (VITA) и муниципальным департаментом туризма, как ожидается, привлечет участие около 2.000 отечественных и иностранных предприятий и 30.000 посетителей.

Председатель VITA Ву Тхе Бинь сказал, что мероприятие будет посвящено развитию морского туризма и полному раскрытию потенциала туристических направлений в центральном регионе. Оно также намерено привлечь бизнес в сфере спортивного туризма (гольф, гребля на каноэ, серфинг), а также отдыха, MICE (встречи, события, конференции и выставки) и приключенческого туризма.

В рамках мероприятия также запланирован ряд семинаров, в том числе один по поиску путей развития морского туризма в центральном Вьетнаме, один по объектам развлекательного туризма и еще один по цифровым преобразованиям в туризме.

Ранее в этом году, с 31 марта по 3 апреля, VITM был организован в столице Ханое, собрав более 2.000 предприятий и 40.000 посетителей.

ВИА

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