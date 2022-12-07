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В Дананге пройдет выставка «Вьетнамский международный рынок туризма»
Мероприятие, организованное Вьетнамской ассоциацией туризма (VITA) и муниципальным департаментом туризма, как ожидается, привлечет участие около 2.000 отечественных и иностранных предприятий и 30.000 посетителей.
Председатель VITA Ву Тхе Бинь сказал, что мероприятие будет посвящено развитию морского туризма и полному раскрытию потенциала туристических направлений в центральном регионе. Оно также намерено привлечь бизнес в сфере спортивного туризма (гольф, гребля на каноэ, серфинг), а также отдыха, MICE (встречи, события, конференции и выставки) и приключенческого туризма.
В рамках мероприятия также запланирован ряд семинаров, в том числе один по поиску путей развития морского туризма в центральном Вьетнаме, один по объектам развлекательного туризма и еще один по цифровым преобразованиям в туризме.
Ранее в этом году, с 31 марта по 3 апреля, VITM был организован в столице Ханое, собрав более 2.000 предприятий и 40.000 посетителей.