В Дананге появится «умный» терминал аэропорта

Партнерство, объявленное 22 апреля, направлено на содействие цифровой трансформации в краткосрочной перспективе и комплексную модернизацию в долгосрочной перспективе. Оно призвано создать первый вьетнамский «умный» терминал аэропорта для минимизации времени обработки процедур и улучшения обслуживания пассажиров.



На церемонии AHT и FPT Software, дочерняя компания технологического гиганта FPT Group, подписали документы о реализации проекта во втором квартале 2024 года и его завершении в октябре.

Таким образом, в зонах обработки авиационных процедур будут установлены камеры с искусственным интеллектом для оценки плотности пассажиропотока, чтобы помочь операторам быстро выявлять проблемные зоны и принимать эффективные решения.

Будет запущено больше мобильных приложений, которые будут предоставлять интеллектуальные решения по поддержке пассажиров, такие как уведомления о статусе вылета и поиск текущего местоположения на карте.Также будет создан новый веб-сайт, чтобы обеспечить пользователям максимальное удобство при поиске информации на разных языках.

По всему терминалу также разместят сенсорные панели, с помощью которых пассажиры смогут искать информацию и оставлять отзывы, помогая терминалу совершенствоваться.

Заместитель генерального директора AHT До Чонг Хау заявил, что успех проектов по цифровой трансформации определяется не выбранными технологиями, а тем, как их использовать.

Поэтому вместо того, чтобы использовать готовые решения, доступные на рынке, терминал решил сотрудничать с FPT Software для разработки решений, отвечающих его конкретным требованиям.

Он отметил, что сотрудничество между AHT и FPT Software откроет множество возможностей для диверсификации авиационных услуг, сокращения времени обработки процедур, улучшения обслуживания пассажиров и развития туризма в городе Дананг.

Международный терминал Дананга получил 5 звезд от международного рейтингового агентства Skytrax в январе и сертификат на церемонии вручения премии Skytrax World Airport Awards 2024 в Германии 17 апреля.

В 2022 и 2023 годах терминал был оснащен автоматическими паспортными терминалами, автоматическими выходами на посадку и киосками саморегистрации. В частности, это первый терминал аэропорта во Вьетнаме, где внедрена система самостоятельной сдачи багажа, применяемая авиакомпанией Starlux Airlines. В результате все авиационные процедуры в этом терминале теперь обрабатываются автоматически.