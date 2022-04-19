В Дананге запущены новые продукты для восстановления туризма после пандемии

Дананг с высоты птичьего полета. Фото: ВИА

Город Дананг на центральном побережье планирует множество новых туристических мероприятий и мероприятий, чтобы повысить спрос на поездки и возродить индустрию бездымной промышленности, которая сильно пострадала от пандемии COVID-19.

Район Нгу Хань Шон откроет туристические улицы Ан Тхыонг, соединяющие ночные пляжные развлечения на пляже Миан, в 18:30 28 апреля, сказал Та Ту Бинь, заместитель председателя районного Народного комитета.

Он также отметил, что в районе пройдет уличный карнавал в честь визита во Вьетнам в 2022 году, а туристам во время программы «Счастливые часы» будут предложены многочисленные рекламные предложения и скидки.

Он добавил, что Нгу Хан Шон будет разрабатывать новые продукты на туристических улицах Ан Тхыонг, чтобы привлечь внимание как местных, так и иностранных посетителей.

Заместитель директора муниципального управления туризма Нгуен Суан Бинь сообщил, что вся деятельность, особенно в сфере туризма, в Дананге возобновлена. По его словам, запуск программ стимулирования спроса на поездки, направленных на то, чтобы предоставить посетителям новый и уникальный опыт, даст толчок индустрии туризма и создаст побочный эффект для других секторов. По его словам, недавно запущенная городская программа стимулирования спроса на поездки привлекла более 200 поставщиков услуг, предлагая различные интересные продукты по рекламным ценам, а также высокое качество обслуживания.

В Дананге гости могут бесплатно посетить ландшафтный комплекс Нгу Хань Шон, музей скульптур чам Дананга, музей Дананга и музей изобразительных искусств Дананга.

Во время трехдневного государственного праздника, посвященного годовщине поминовения королей Хунг, город принял около 78.000 туристов.



