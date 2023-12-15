В Дананге в четыре раза увеличилось число иностранных туристов
Общее число посетителей центрального пляжного города Дананг в 2023 году, по оценкам, превысит 7,4 миллиона человек, что вдвое больше, чем в 2022 году, и составит 93 % от показателя 2019 года до начала пандемии COVID-19, сообщает муниципальный департамент туризма.
15 декабря премьер-министр Фам Минь Тьинь во главе вьетнамской высокопоставленной делегации отбыл из Ханой в Японию для участия в саммите, посвященном 50-летию отношений АСЕАН-Япония, и проведения двусторонних мероприятий с 15 по 18 декабря по приглашению премьер-министра Японии Кисиды Фумио.