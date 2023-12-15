Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

В Дананге в четыре раза увеличилось число иностранных туристов

Общее число посетителей центрального пляжного города Дананг в 2023 году, по оценкам, превысит 7,4 миллиона человек, что вдвое больше, чем в 2022 году, и составит 93 % от показателя 2019 года до начала пандемии COVID-19, сообщает муниципальный департамент туризма.
  На холме Бана, Дананг. Фото: sungroup  

ВИА/ИЖВ

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