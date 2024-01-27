В Дананге был создан Центр исследований и обучения в области проектирования микросхем и искусственного интеллекта

Председатель народного комитета Данана Ле Чунг Чинь вручает решение о назначении директора центра. Фото: VGP

Утром 26 января власти города Дананга обнародовали решение о создании Центра исследований и обучения в области проектирования микросхем и искусственного интеллекта (DSAC). Таким образом, Дананг стал первым районо страны, создавшим такого типа центр. Город Дананг надеется, что Центр DSAC станет координационным центром, открывающим возможности сотрудничества в области производства микрочипов и полупроводников, развития искусственного интеллекта между Данангом и отечественными и зарубежными партнерами. Выступая на мероприятии, замминистра информации и коммуникации Нгуен Хи Зунг отметил, что город Дананг сделал прорывные шаги в процессе подготовки к встрече инвестиционного потока в области производства полупроводниковых микросхем и искусственного интеллекта: Мы стремимся создать национальную сеть центров исследований и обучения в области проектирования микросхем и искусственного интеллекта, состоящую из трёх центров в Ханое, Хошимине и Дананге. Это проект будет осуществляться в соответствии с потенциалом и преимуществами каждого района. Мы постараемся ввести их в эксплуатацию к 2025 году.