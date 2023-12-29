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В г. Хошимине введен в эксплуатацию уникальный двухэтажный речной автобуc
Г-н Нгуен Ким Тоан, директор компании Тхыонгнят – владельца Saigon WaterGo, сказал, что путешествие по реке Сайгон с ее уникальными и неповторимыми особенностями, безусловно, станет привлекательным туристическим продуктом для туристов.
На маршруте речного автобуса недавно была добавлена дополнительная станция – станция Тхутхием, что открыло туристам возможность осматривать прибрежную зону в городе Тхудык, посетить поле подсолнечника, книжную улицу, пешеходную улицу.
Ожидается, что в ближайшее время на этом речном автобусном маршруте будет организована еще одна остановка – станция Тхаодиен (город Тхудык).