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НОВОСТИ

В г. Хошимине введен в эксплуатацию уникальный двухэтажный речной автобуc

Двухэтажный речной автобус (Saigon WaterGo), на котором пассажиры имеют возможность путешествовать по реке Сайгон, официально введен в эксплуатацию, работает с частотой 6-9 рейсов в день.
  Двухэтажный речной автобус идет по реке Сайгон ночью.  
От пристани Батьданг (район №1, город Хошимин) автобус отправляется во время заката и восхода солнца, что дает пассажирам особенное впечатление и прекрасную возможность «чек-ин» по ходу путешествия.

Г-н Нгуен Ким Тоан, директор компании Тхыонгнят – владельца Saigon WaterGo, сказал, что путешествие по реке Сайгон с ее уникальными и неповторимыми особенностями, безусловно, станет привлекательным туристическим продуктом для туристов.

На маршруте речного автобуса недавно была добавлена дополнительная станция – станция Тхутхием, что открыло туристам возможность осматривать прибрежную зону в городе Тхудык, посетить поле подсолнечника, книжную улицу, пешеходную улицу.

Ожидается, что в ближайшее время на этом речном автобусном маршруте будет организована еще одна остановка – станция Тхаодиен (город Тхудык).

ВИА/ИЖВ

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