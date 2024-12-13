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В городе Хошимин реализуется пилотный проект по подготовке кадров в соответствии с международными стандартами
Мастер-проект был разработан и реализован в рамках девяти подпроектов, восемь из которых направлены на подготовку кадров международного уровня в области информационно-коммуникационных технологий, машиностроения и автоматизации, искусственного интеллекта, делового администрирования, финансов и банковского дела, здравоохранения, туризма и городского управления.
К настоящему времени шесть из девяти подпроектов завершены и приняты, два находятся на стадии исследования и должны быть завершены к 2025 году, а еще один находится на стадии проверки.
В городе Хошимин были опробованы программы обучения в области информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, финансов и банковского дела, а также городского управления.
Председатель городского Народного комитета Фан Ван Май подчеркнул важность человеческих ресурсов для прорывного развития южного мегаполиса в предстоящий период, заявив, что образовательным учреждениям необходимо укреплять партнерство с бизнесом при разработке учебных программ и выборе методов обучения, а также активно инвестировать в развитие инфраструктуры.
По его словам, в настоящее время в городе идет активный процесс реструктуризации экономики, направленный на развитие высокотехнологичных отраслей, современных дорогостоящих услуг, ускорение цифровой трансформации и зеленого перехода, развитие международного финансового хаба и городских железнодорожных маршрутов.
Он подчеркнул, что подготовленные кадры должны владеть иностранными языками, обладать международными юридическими знаниями и деловыми навыками, чтобы соответствовать международным стандартам.
Соответствующие подразделения должны оперативно доработать механизмы сотрудничества между муниципальными властями, университетами и работодателями в этих секторах, отметил он.
Муниципальные власти пообещали выделить соответствующие ресурсы на учебные программы, сказал Фан Ван Май, добавив, что помимо тех, кто уже участвует в проекте, другим университетам, в том числе международным, также предлагается присоединиться к проекту.