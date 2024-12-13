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В городе Хошимин реализуется пилотный проект по подготовке кадров в соответствии с международными стандартами

12 декабря в городском Народном комитете состоялась конференция по рассмотрению хода реализации подпроектов в рамках проекта по подготовке кадров международного уровня и инициативы «Общий университет» в Хошимине.
  На конференции агентства подписывают соглашения о реализации проекта. Фото: ВИA  
Городской народный комитет утвердил генеральный проект и инициативу в 2021 году, направленные на подготовку высококачественных кадров, способствующих созданию конкурентных преимуществ и стимулированию экономического роста южного крупнейшего экономического центра в частности и Вьетнама в целом в процессе интеграции в глобальную цепочку создания стоимости, на создание модели общего университета, способного эффективно объединять и совместно использовать ключевые ресурсы в сфере высшего образования.

Мастер-проект был разработан и реализован в рамках девяти подпроектов, восемь из которых направлены на подготовку кадров международного уровня в области информационно-коммуникационных технологий, машиностроения и автоматизации, искусственного интеллекта, делового администрирования, финансов и банковского дела, здравоохранения, туризма и городского управления.

К настоящему времени шесть из девяти подпроектов завершены и приняты, два находятся на стадии исследования и должны быть завершены к 2025 году, а еще один находится на стадии проверки.

В городе Хошимин были опробованы программы обучения в области информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, финансов и банковского дела, а также городского управления.

Председатель городского Народного комитета Фан Ван Май подчеркнул важность человеческих ресурсов для прорывного развития южного мегаполиса в предстоящий период, заявив, что образовательным учреждениям необходимо укреплять партнерство с бизнесом при разработке учебных программ и выборе методов обучения, а также активно инвестировать в развитие инфраструктуры.

По его словам, в настоящее время в городе идет активный процесс реструктуризации экономики, направленный на развитие высокотехнологичных отраслей, современных дорогостоящих услуг, ускорение цифровой трансформации и зеленого перехода, развитие международного финансового хаба и городских железнодорожных маршрутов.

Он подчеркнул, что подготовленные кадры должны владеть иностранными языками, обладать международными юридическими знаниями и деловыми навыками, чтобы соответствовать международным стандартам.

Соответствующие подразделения должны оперативно доработать механизмы сотрудничества между муниципальными властями, университетами и работодателями в этих секторах, отметил он.

Муниципальные власти пообещали выделить соответствующие ресурсы на учебные программы, сказал Фан Ван Май, добавив, что помимо тех, кто уже участвует в проекте, другим университетам, в том числе международным, также предлагается присоединиться к проекту.

ВИА/ИЖВ

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