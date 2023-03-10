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В городе Хошимин пройдет первый вьетнамский фестиваль «баньми»

Вьетнамский фестиваль «баньми» пройдет в Хошимине с 30 марта по 2 апреля, сообщила туристическая ассоциация Хошимина.
  Иллюстративное изображение (Источник: hanoimoi.com.vn)  
Вьетнамский фестиваль «баньми» пройдет в Хошимине с 30 марта по 2 апреля, сообщила туристическая ассоциация Хошимина.

Первое мероприятие такого рода, в котором примут участие 120 павильонов отечественных и зарубежных ресторанов, гостиниц, хлебных лавок, поставщиков и предприятий, призвано продемонстрировать ценность хлеба для вьетнамской кухни и воздать должное мастерству и креативности пекарей. Ожидается, что он привлечет 50.000 посетителей.

В рамках мероприятия будет организована церемония чествования ведущих давних и известных брендов хлеба во Вьетнаме, а также семинар по развитию «баньми» во Вьетнаме.

По словам председателя Ассоциации туризма Хошимина, наряду с «фо» (суп с лапшой), «бунча» (рисовая вермишель со свининой на гриле и свежей зеленью), «комтам» (измельченный рис), «бансео» (горячий блинчик), «ху тиеу» (рисовый суп с лапшой) и «бун бо Хюэ» (говядина с лапшой из Хюэ), «баньми» также пользуется благосклонностью местных жителей и туристов.

«Баньми» занимает 7-е место среди лучших уличных блюд в мире по версии TasteAtlas, веб-сайта, посвященного поиску свежих ингредиентов, традиционных блюд и аутентичных ресторанов по всему миру. CNN также назвал его одним из 50 лучших уличных блюд в Азии.

«Баньми» - популярная вьетнамская разновидность бутерброда, в основе которого лежит один и тот же основной ингредиент - багет.

Багет был завезен во Вьетнам в колониальный период, и сегодня это одно из немногих сохранившихся наследий того времени. Вначале большинство бутербродов «баньми» состояли из хлеба, мяса и приправ, без добавления овощей.

ВИА/ИЖВ

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