Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

В городе Хошимин пройдет международный фестиваль боевых искусств

20 декабря в Хошимине откроется международный фестиваль боевых искусств, в рамках которого пройдут захватывающие выступления, семинары и соревнования. В фестивале примут участие делегации боевых искусств со всего Вьетнама, а также международные команды из Республики Корея, Таиланда, Индонезии, Японии, Узбекистана, Турции и Филиппин.

Целью фестиваля является почитание культурных ценностей и сущности вьетнамских боевых искусств, в частности вовинам (вьетнамские традиционные боевые искусства), а также популяризация традиционных боевых искусств других стран, включая тхэквондо, каратэ и муай тай, среди посетителей.
Мероприятие послужит платформой для состязаний спортсменов и для обмена знаниями и повышения квалификации представителей сообщества боевых искусств.

Мероприятие продлится до 23 декабря.

ИЖВ/ВИА

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