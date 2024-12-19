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В городе Хошимин пройдет международный фестиваль боевых искусств
Целью фестиваля является почитание культурных ценностей и сущности вьетнамских боевых искусств, в частности вовинам (вьетнамские традиционные боевые искусства), а также популяризация традиционных боевых искусств других стран, включая тхэквондо, каратэ и муай тай, среди посетителей.
Мероприятие послужит платформой для состязаний спортсменов и для обмена знаниями и повышения квалификации представителей сообщества боевых искусств.
Мероприятие продлится до 23 декабря.