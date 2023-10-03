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В городе Хошимин зарегистрирован еще один случай оспы обезьян
1 октября Управление здравоохранения города Хошимин сообщило, что в городе был зарегистрирован еще один случай обезьяний оспы (Mpox).
Примечательно, что пациент не контактировал с иностранцами и не выезжал за границу.
28 сентября мужчина (34 года, проживающий в районе Биньтьань) был обследован в городской дерматологической больнице Хошимина с подозрением на обезьянью оспу.
Больница взяла тестовые образцы и отправила их в Институт Пастера в Хошимине. Через день результаты анализов показали, что у пациента положительный результат на вирус Mpox. Пациента немедленно изолировали для лечения.
Сразу после получения информации о случае оспы обезьян Центр по контролю заболеваний города Хошимин (HCDC) провел расследование и составил список людей, имевших тесный контакт с пациентом в течение 21 дня до начала заболевания.
По данным эпидемиологического расследования, пациент постоянно проживает в районе Биньтиань, не контактировал с иностранцами и не выезжал за границу.
Центр по контролю заболеваний города Хошимин (HCDC) рекомендует людям, находящимся в тесном контакте с заболевшим, самостоятельно следить за своим здоровьем дома в течение 21 дня, а при появлении симптомов заболевания немедленно сообщить в местный медпункт.
Кроме того, людям, проживающим с больным, предписано провести дезинфекцию всего дома, комнаты и личных вещей больного.
В настоящее время состояние здоровья людей, контактировавших с пациентом, нормальное, признаков заболевания не зарегистрировано.
Центр по контролю заболеваний города Хошимин продолжает расследование и наблюдение за состоянием здоровья пациента и контактировавших с ним лиц.
Ранее, 22 сентября, в Хошимине также был зафиксирован случай заболевания оспой обезьян у постоянного жителя провинции Донгнай, временно проживающего в Хошимине. В настоящее время этот пациент все еще изолирован и находится на лечении, прибывая в стабильном состоянии здоровья.
С 2022 года по настоящее время в Хошимине зарегистрировано 4 случая оспы обезьян, из них в 2022 году 2 пациентки вернулись из-за границы.
22 сентября 2023 г. у одного пациента был подтвержден положительный результат на обезьянью оспу, а 29 сентября был зарегистрирован еще один пациент с теми же симптомами.
Управление здравоохранения города Хошимин рекомендует людям, обнаружившим у себя или окружающих симптомы подозрения на заболевание обезьяньей оспы, немедленно обращаться в медицинские учреждения для консультации, диагностики и надлежащего лечения.
Больным людям необходимо строго следовать указаниям медицинского персонала по уходу за собой, минимизировать осложнения, а также серьезно выполнять меры по профилактике инфекций.
Пациентам также необходимо отслеживать общение с теми, кто находится с ними в тесном контакте, чтобы как можно раньше обнаружить симптомы заболевания и предотвратить его распространение.