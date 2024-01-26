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НОВОСТИ

В городе Хошимин был создан Центр цифровой трансформации

В Хошимине недавно был создан Центр цифровой трансформации (DXCentre) с целью поддержки учреждений, организаций и предприятий в переходе на цифровые технологии, обучение, тестирование и передачу продуктов цифровых технологий. DXCentre будет использовать цифровые технологии и технологии передачи данных, расширять сотрудничество, мобилизовать ресурсы для предоставления цифровых услуг населению и предприятиям, а также развивать цифровое правительство, чтобы создать стимулы для развития цифровой экономики и экономики данных.

Помимо управления центром обработки данных и сетью передачи данных, центр будет предоставлять рекомендации и техническую поддержку соответствующим сторонам для развертывания цифровых платформ, развития цифровых услуг и умных городских районов.

Он отвечает за обеспечение информационной безопасности городского центра обработки данных, цифровых платформ, информационной системы и общей базы данных.

Кроме того, центр будет проводить обучающие программы и консультировать малый и средний бизнес по вопросам цифровой трансформации.

Город Хошимин входит в пятерку лидеров по цифровым преобразованиям в стране. Большинство административных процедур доступны для использования в режиме онлайн.

В настоящее время в городе работает более 7 000 предприятий ИКТ с общим объемом электронной коммерции 7,8 млрд долларов США, что составляет почти половину от общего объема по стране.

Город поставил перед собой различные цели по цифровой трансформации к 2030 году.

Он стремится стать центром здравоохранения Вьетнама и региона АСЕАН с медицинской экосистемой из 6 000 современных клиник и больниц, оказывающих медицинскую помощь и внедряющих искусственный интеллект в диагностику и лечение заболеваний.

Центр активно развивает цифровую экономику с ожидаемым вкладом 25% и 40% в ВРВП города в 2025 и 2030 годах, соответственно, чтобы сохранить лидирующие позиции в экономическом плане в стране.

ВИА/ИЖВ

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