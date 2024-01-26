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В городе Хошимин был создан Центр цифровой трансформации
Помимо управления центром обработки данных и сетью передачи данных, центр будет предоставлять рекомендации и техническую поддержку соответствующим сторонам для развертывания цифровых платформ, развития цифровых услуг и умных городских районов.
Он отвечает за обеспечение информационной безопасности городского центра обработки данных, цифровых платформ, информационной системы и общей базы данных.
Кроме того, центр будет проводить обучающие программы и консультировать малый и средний бизнес по вопросам цифровой трансформации.
Город Хошимин входит в пятерку лидеров по цифровым преобразованиям в стране. Большинство административных процедур доступны для использования в режиме онлайн.
В настоящее время в городе работает более 7 000 предприятий ИКТ с общим объемом электронной коммерции 7,8 млрд долларов США, что составляет почти половину от общего объема по стране.
Город поставил перед собой различные цели по цифровой трансформации к 2030 году.
Он стремится стать центром здравоохранения Вьетнама и региона АСЕАН с медицинской экосистемой из 6 000 современных клиник и больниц, оказывающих медицинскую помощь и внедряющих искусственный интеллект в диагностику и лечение заболеваний.
Центр активно развивает цифровую экономику с ожидаемым вкладом 25% и 40% в ВРВП города в 2025 и 2030 годах, соответственно, чтобы сохранить лидирующие позиции в экономическом плане в стране.