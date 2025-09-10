В городе Кантхо появится Центр БПЛА и роботов для «умного» сельского хозяйства

Профессор, доктор Чан Чунг Тинь, ректор Университета Кантхо, отметил, что в условиях бурного развития искусственного интеллекта (ИИ), автоматизации и космической экономики у Вьетнама есть возможность совершить прорыв, если удастся объединить академические знания с мощью технологий и духом инноваций.



Университет Кантхо – ведущий интеллектуальный центр дельты Меконга – является местом сосредоточения знаний, кадров и устремлений. Корпорация CT Group, обладая экосистемой технологий БПЛА и робототехники, уже овладела рядом ключевых технологических решений. Сочетание сильных сторон двух сторон в создании и управлении Центром БПЛА – роботов в сельском хозяйстве – подготовки пилотов и техников БПЛА имеет большое значение, способствуя развитию системы «умного» сельского хозяйства на основе цифровых технологий.



«Проект не только принесёт экономическую выгоду, но и станет переломным моментом для сельского хозяйства, содействуя превращению дельты Меконга в передовой регион умного аграрного производства, адаптированного к изменению климата и глубоко интегрированного в глобальные цепочки добавленной стоимости», – подчеркнул ректор Чан Чунг Тинь.



Центру БПЛА – роботов в сельском хозяйстве предстоит выполнять три основные миссии: исследование и применение технологий БПЛА и робототехники в посеве, уходе, уборке урожая и оценке углеродных кредитов; подготовка пилотов БПЛА и высококвалифицированных техников; а также налаживание связей между университетом, бизнесом и органами власти для стимулирования инноваций и содействия устойчивому развитию региона и страны.



Президент CT Group Чан Ким Чунг подчеркнул, что компания готова сопровождать развитие технологий БПЛА и робототехники, шаг за шагом превращая Вьетнам в мировой центр умного сельского хозяйства. Корпорация будет содействовать созданию цифровой инфраструктуры, цифровых данных, общих платформ, обеспечению информационной безопасности и подготовке кадров для цифровой трансформации в сельском хозяйстве.



Развитие цифровой безопасности и стратегического технологического суверенитета рассматривается как ключевой двигатель экономики. CT Group окажет поддержку в построении цифровой инфраструктуры, формировании цифровых данных, создании общих платформ, обеспечении информационной безопасности и совместной подготовке кадров, создавая основу для цифровой трансформации умного сельского хозяйства в дельте Меконга. В частности, приложения будут внедряться в сфере развития морской экономики, мониторинга промысловых судов дальнего плавания, высокотехнологичного сельского хозяйства и управления биоразнообразием.