Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

В городе Кантхо появится Центр БПЛА и роботов для «умного» сельского хозяйства

В Кантхо будет создан «Центр БПЛА – роботов в сельском хозяйстве – подготовки пилотов и техников БПЛА». Об этом сообщили на научном семинаре «Национальный цифровой двойник – технологический прорыв для умного сельского хозяйства в дельте Меконга», организованном Университетом Кантхо совместно с корпорацией CT Group 9 сентября в Кантхо.

Профессор, доктор Чан Чунг Тинь, ректор Университета Кантхо, отметил, что в условиях бурного развития искусственного интеллекта (ИИ), автоматизации и космической экономики у Вьетнама есть возможность совершить прорыв, если удастся объединить академические знания с мощью технологий и духом инноваций.

Университет Кантхо – ведущий интеллектуальный центр дельты Меконга – является местом сосредоточения знаний, кадров и устремлений. Корпорация CT Group, обладая экосистемой технологий БПЛА и робототехники, уже овладела рядом ключевых технологических решений. Сочетание сильных сторон двух сторон в создании и управлении Центром БПЛА – роботов в сельском хозяйстве – подготовки пилотов и техников БПЛА имеет большое значение, способствуя развитию системы «умного» сельского хозяйства на основе цифровых технологий.

«Проект не только принесёт экономическую выгоду, но и станет переломным моментом для сельского хозяйства, содействуя превращению дельты Меконга в передовой регион умного аграрного производства, адаптированного к изменению климата и глубоко интегрированного в глобальные цепочки добавленной стоимости», – подчеркнул ректор Чан Чунг Тинь.

Центру БПЛА – роботов в сельском хозяйстве предстоит выполнять три основные миссии: исследование и применение технологий БПЛА и робототехники в посеве, уходе, уборке урожая и оценке углеродных кредитов; подготовка пилотов БПЛА и высококвалифицированных техников; а также налаживание связей между университетом, бизнесом и органами власти для стимулирования инноваций и содействия устойчивому развитию региона и страны.

Президент CT Group Чан Ким Чунг подчеркнул, что компания готова сопровождать развитие технологий БПЛА и робототехники, шаг за шагом превращая Вьетнам в мировой центр умного сельского хозяйства. Корпорация будет содействовать созданию цифровой инфраструктуры, цифровых данных, общих платформ, обеспечению информационной безопасности и подготовке кадров для цифровой трансформации в сельском хозяйстве.

Развитие цифровой безопасности и стратегического технологического суверенитета рассматривается как ключевой двигатель экономики. CT Group окажет поддержку в построении цифровой инфраструктуры, формировании цифровых данных, создании общих платформ, обеспечении информационной безопасности и совместной подготовке кадров, создавая основу для цифровой трансформации умного сельского хозяйства в дельте Меконга. В частности, приложения будут внедряться в сфере развития морской экономики, мониторинга промысловых судов дальнего плавания, высокотехнологичного сельского хозяйства и управления биоразнообразием.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Исполняющий обязанности МИД Ле Хоай Чунг провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Лаоса

Исполняющий обязанности МИД Ле Хоай Чунг провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Лаоса

9 сентября секретарь ЦК партии, исполняющий обязанности министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг провёл онлайн-телефонный разговор с членом ЦК Народно-революционной партии Лаоса, министром иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом.
ПОДРОБНЕЕ

Top