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В городе Кантхо поделились опытом выполнения Международного пакта о гражданских и политических правах
По словам директора Департамента международного сотрудничества Министерства юстиции Вьетнама Нгуен Хыу Хуена, с момента своего присоединения к Организации Объединенных Наций (ООН) в 1997 году и к Международному пакту о гражданских и политических правах (МПГПП) в 1982 года Вьетнам непрерывно прилагает усилия для выполнения взятых на себя обязательств в качестве страны-участницы пакта, которые получили признание международного сообщества. Об этом свидетельствуют его действия, такие как: разработка и совершенствование закона о гражданских и политических правах; активизация пропаганды и распространения закона о гражданских и политических правах и МПГПП на государственном уровне…
Несмотря на достигнутые положительные результаты в повышении осведомленности и распространении знаний о правах человека, в работе по активизации выполнения МПГПП существуют многочисленные трудности и вызовы, в основном, из-за ограниченности ресурсов и отсутствия глубокой и полной осведомленности кадровых работников, госслужащих и жителей. Для эффективного выполнения пакта необходимо повысить уровень знаний о законодательстве и навыки тех, кто занимается законотворческой деятельностью, а также устранить трудности и недостатки, существующие в разработке и совершенствовании институтов.
Помощник руководителя представительства Программы развития ООН во Вьетнаме Сабина Штейн отметила, что международное сообщество подчеркнуло и признало усилия и достижения Вьетнама в активизации воспитательного процесса и продвижении прав человека. По ее словам, данная обучающая программа также является наглядным доказательством усилий Вьетнама.