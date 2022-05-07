Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

В городе Кантхо была создана Сеть предприятий, адаптирующихся к изменению климата в дельте реки Меконг

Создание данной сети направлено на объединение усилий компаний для содействия устойчивому развитию дельты реки Меконг на фоне изменения климата

  Церемония представления Сети предприятий, адаптирующихся к изменению климата в дельте реки Меконг. 

Утром 6 мая филиал Федерации торговли и промышленности Вьетнама в городе Кантхо совместно с Фондом Азии организовал церемонию представления Сети предприятий, адаптирующихся к изменению климата в дельте реки Меконг. Создание данной сети направлено на объединение усилий компаний для содействия устойчивому развитию дельты реки Меконг на фоне изменения климата. Нгуен Фыонг Лам – начальник филиал Федерации торговли и промышленности Вьетнама в городе Кантхо, председатель данной сети сказал: «Эта сеть представляет собой площадку, где заинтересованые лица могут не только обмениваться опытом, но и оказывать консультации правительству  в разработке и реализации политики. Мы уверены, что к сети присоединятся ведущие и ответственные компании, которые внесут весомый вклад в развитие страны. Также надеемся, что эта модель будет широко распространена не только в стране, но и за рубежом».

ВИА

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